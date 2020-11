PfGroup festeggia i suoi primi dieci anni

Nata nel 2010 come capogruppo della società di famiglia, che ha oltre 40 anni di storia, è diventata una delle principali realtà del nord e centro Italia nel settore dei servizi per le aziende.

"Tagliare questo traguardo rappresenta un momento importante per la nostra società – commenta Matteo Di Giusto, leader del gruppo udinese - stiamo vivendo una stagione decisamente difficile, considerata la pandemia in atto, ma proprio in queste circostanze siamo fieri di essere un partner affidabile e di fiducia per i nostri clienti. Questi dieci anni sono stati intensi, ma sono il frutto del lavoro che la nostra famiglia svolge sul territorio da oltre quarant'anni".

PfGroup nasce nel novembre 2010 come capogruppo delle società di famiglia, prima fra tutte Pulitecnica Friulana, fondata da Nella Dosso nel 1983, che si delinea fin da subito come una realtà solida ed efficiente distinguendosi per la qualità dei propri servizi. Su queste basi l’azienda ha assistito nel tempo a una crescita significativa, con l’ampliamento e la diversificazione delle attività rispondendo in modo specifico alle esigenze globali di imprese ed enti pubblici: dalle pulizie civili e industriali alle sanificazioni effettuate con prodotti a proprio marchio, dalle manutenzioni ai recuperi architettonici, idrolavaggi, movimentazioni, ristorazione collettiva e molte altre specializzazioni svolte con competenza e professionalità.

PfGroup, guidata oggi da Michele e Matteo Di Giusto, ha all’attivo oltre 3.000 dipendenti e serve le principali aziende della regione e importanti realtà italiane. "Abbiamo cercato di migliorare ed innovare quello che la nostra famiglia aveva avviato con tanta passione e determinazione – continua Matteo Di Giusto – siamo estremamente soddisfatti e fieri di questo anniversario che dimostra come l’impegno, l’onestà e la qualità , oltre a portare risultati hanno reso PfGroup un’impresa affermata e riconosciuta in gran parte del territorio nazionale".