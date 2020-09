PfGroup sanifica lo stadio Bentegodi

PfGroup intraprende sempre nuove attività sia in regione che fuori regione. La macchina lavorativa dell'azienda friulana, infatti, ha pulito e sanificato lo stadio Bentegodi di Verona in occasione della partita del Cuore. Si tratta di un segnale importante per la realtà “made in Fvg”, perchè grazie alla propria professionalità, è chiamata per compiere servizi, anche molto importanti come quello in terra veronese, in buona parte del nord Italia. La filosofia del gruppo è quella di lavorare per offrire serietà e precisione ai clienti e questa determinazione sta garantendo a PFGROUP di essere un riferimento importante anche a livello Nazionale.

"Crediamo che con la qualità e l’esperienza le porte si aprano un po' dappertutto", commentano i fratelli Di Giusto. "Essere chiamati al Bentegodi è stato sicuramente importante: un'affermazione e uno stimolo a continuare con standard sempre più alti e affrontare con grande spirito positivo il futuro lavorativo della PfGroup".

Lavorare al Bentegodi, poi, ha anche permesso ad alcuni rappresentanti della'azienda di scattarsi una foto con la cantante Alessandra Amoroso, a Verona per supportare il match.