Piano Colao e Stati generali, ora i fatti!

102 proposte, sei aree d'intervento, dallo smart working al rinvio delle tasse, dal contrasto alla denatalità all'innovazione tecnologica. E una girandola di miliardi, norme, bonus, per battere il virus e dire a chi ha deciso di spegnere il mondo per due mesi per vedere che effetto fa, che fa un gran brutto effetto ed è ora di ripartire. Con tatti fatti e meno parole.

Ne parleranno con Alfonso Di Leva, sulla direttrice Fvg-Italia-Europa, a EconoMyFvg - questa sera alle 21 su Telefriuli (canale 11 e 511 in Hd e in streaming su telefriuli.it) - l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, Piero Petrucco, vicepresidente nazionale Ance, e Alberto Monticco, segretario Cisl Fvg.