Un piano di emergenza formativa digitale offerto a titolo gratuito, che coinvolge attualmente otto istituti di scuola secondaria superiore del Pordenonese, oltre 500 studenti e 25 docenti, è stato ideato e attivato nelle scorse settimane da Confindustria Alto Adriatico (settore Education di Pordenone) e Lean Experience Factory di San Vito al Tagliamento, per fronteggiare la seconda fase di limitazione delle attività scolastiche causa Covid-19.

Un’iniziativa che per natura esperienziale e professionale si inserisce a pieno titolo nelle ore obbligatorie di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), rendendole molto più vicine, per efficacia, all’alternanza scuola-lavoro. Il calendario, intenso, prevede una trentina di appuntamenti per complessive 80 ore ad altissimo tasso di innovazione distribuite in meno di 3 mesi su 16 indirizzi di studio. Un pacchetto formativo a distanza in pieno caos pandemico che i partners hanno messo a disposizione grazie al sostegno economico del progetto IP4FVG, traslando le innovazioni digitali applicate all’alta formazione manageriale aziendale in attività d’istruzione per i giovani.

"Un adattamento non scontato – è stato il commento di Michelangelo Agrusti, Presidente di CAA, che ha sottolineato la natura prioritaria della formazione nel proprio mandato – e che ha tenuto conto dell’età e delle competenze degli studenti coinvolti ma, anche, degli aspetti organizzativi e del contesto psicologico, conseguenti alla fruizione dei contenuti, esclusivamente online, da parte dei giovan".

L’adesione all’iniziativa ha superato la capienza massima disponibile tanto che i partners – tra cui Digital Innovation Hub DiEX, di cui LEF è capofila –a prevedere date supplementari. I primi incontri si sono già tenuti a fine ottobre e continueranno fino a gennaio 2021. Il programma, frutto degli incontri dei team Confindustria AA e Lean Experience Factory, integra le soluzioni formative sviluppate con le differenti esigenze ed organizzazioni scolastiche, dipendenti anche dalle specificità dei diversi indirizzi di studio.

"Per garantire ai nostri giovani maggiori opportunità di successo professionale è fondamentale uno stretto raccordo tra la scuola e il mondo produttivo – rileva Vincenzo Tinaglia, dirigente dell'Isis Sarpi, istituto che da anni collabora con LEF – L’iniziativa formativa proposta da Confindustria Alto Adriatico e Lean Experience Factory ha dato modo ai ragazzi delle classi quinte, sia del nostro indirizzo professionale manutenzione e assistenza tecnica sia del nostro indirizzo tecnico economico, di affrontare una serie di importanti tematiche legate all'organizzazione e gestione aziendale, fornendo loro un utile aggancio con la realtà del lavoro che affronteranno una volta conseguito il diploma".

Gli studenti, già alle prese con la “rivoluzione” della Didattica digitale integrata, "hanno potuto sviluppare ulteriormente le loro competenze digitali attraverso una modalità formativa, il webinar esperienziale, che ha ormai preso piede in molti settori professionali, compreso quello della Scuola e dell'insegnamento".

Il pacchetto si focalizza sui processi aziendali, visti da un punto di vista dell’efficienza (tema lean) e della loro trasformazione digitale (tema industry 4.0). La particolarità consiste non solo nell’attualità dei temi, in linea con le strategie nazionali per le competenze digitali, ma anche negli strumenti utilizzati, un mix di software e applicazioni grazie ai quali sono stati ricostruiti ambienti virtuali in 3D, visitabili a 360°, per replicare la stessa esperienza di una reale fabbrica od ufficio, realizzati video e riprese live in cui è possibile osservare gli operatori lavorare ed elaborate interazioni in tempo reale con gli studenti, per la messa in pratica delle competenze (esercitazioni vere e proprie).

Vengono analizzati sia alcuni processi di produzione (factory) sia d’ufficio (office) prevedendo due step di formazione: base (2 ore di didattica collettiva) e approfondimento (3 ore di didattica a piccoli gruppi, con esercitazioni in tempo reale per tutti gli studenti partecipanti). Le scuole, in base all’indirizzo di studio, hanno così potuto scegliere un pacchetto personalizzato di 5 ore per ogni ragazzo, abbinando il tema di base, lean o industry 4.0, ad uno dei due ambiti, factory od office.

Allo studio la possibilità di estendere il progetto, nel 2021, ad altre scuole del Friuli Venezia Giulia, in primis quelle dei territori rappresentati da Confindustria Alto Adriatico, con un’attenzione per altri territori, anche extra-regionali.