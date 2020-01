Piccole startup crescono e accettano la sfida globale: tre storie 'made in Fvg' a EconoMyFvg, in onda giovedì 2 gennaio alle 21 su Telefriuli (canale 11 e 511 in Hd, streaming su telefriuli.it).

Scopriremo idee, sogni e prodotti della creatività e dell'ingegno che dal Friuli Venezia Giulia vanno alla conquista di Las Vegas con Michele Balbi, presidente di Teorema; Federico Lonza, di EatNMett; Samuel Burlon, di Smart Squad, e Paolo Chitussi, di Twl Systems