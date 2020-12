Pilosio in liquidazione, 50 dipendenti in bilico

Una lunga crisi finanziaria mette seriamente a rischio il futuro della Pilosio di Feletto Umberto. Martedì, il Fondo Columna ha votato la decisione di avviare la procedura di messa in liquidazione dell’azienda friulana, fino a non molti anni fa leader nella produzione di ponteggi, casseforme e blindaggi per la costruzione e la manutenzione nel settore dell'edilizia.

“Dopo anni di difficoltà, causati da una gestione inadeguata, mercoledì è arrivata la conferma della decisione presa dai soci”, hanno comunicato Pasquale Stasio della Fim-Cisl e Sandra Fabro della Fiom-Cgil. Alla base della scelta dei soci, la crisi finanziaria che da tempo attanaglia la società.

Le organizzazioni sindacali, assieme alle Rsu aziendali, esprimono forte contrarietà, e proclamano lo stato di agitazione permanente, nei confronti di una decisione che avrà grandi ripercussioni sulla vita dei 50 dipendenti e delle loro famiglie.