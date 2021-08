Più film per il rilancio del Nordest

Cna Cinema e Audiovisivo torna presente alla 78° Mostra del Cinema di Venezia, dopo l’interruzione del 2020 dovuta alla pandemia, con quello che è ormai il format che la caratterizza dal 2017: il Cna Cinema Day. Quest'anno anche Cna Fvg sarà presente nell'occasione dell'appuntamento che vedrà impegnati i raggruppamenti Cna Cinema e Audiovisivo di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige nella bellissima cornice dello spazio della Regione Veneto all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia.

Sarà occasione per riflettere, con le imprese e gli operatori della filiera del cinema e dell’audiovisivo, sulle opportunità che il comparto può offrire per la ripartenza post-covid dei territori del Nordest, grazie alla sua incredibile capacità di stimolare la nascita e lo sviluppo di attività economiche e turistiche.

L’incontro, dal titolo “Più cinema per il rilancio del Nordest”, è in programma mercoledì 1 settembre, dalle ore 13.15, fruibile in diretta streaming. Per ricevere il link sarà sufficiente iscriversi tramite il sito www.cnafvg.it. Nel panel dei relatori Jacopo Chessa, Direttore Fondazione Veneto Film Commission, Marco Caberlotto, Presidente Cna Cinema e Audiovisivo Veneto, Thomas Turolo, Portavoce Cna Cinema e Audiovisivo Fvg, Paolo Vidali, Direttore Fondo Audiovisivo Fvg. Modera la giornalista Lisa De Rossi.

Cinque gli appuntamenti: Cna Cinema Day - organizzato dalla Cna Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino - e quattro organizzati da Cna Cinema e Audiovisivo nazionale. Gli eventi verranno realizzati in modalità mista (in presenza e in streaming.) Per partecipare scrivere a: cinemaaudiovisivo@cna.it indicando la lista dei partecipanti e titolo dell'evento.

Per accedere agli spazi della Biennale sarà obbligatorio esibire green pass, oppure il tampone molecolare o rapido negativo nelle 48 ore precedenti o certificato di avvenuta guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti. Si ricorda l'obbligo della mascherina. Informazioni specifiche per le modalità di accesso sono reperibili nel sito di Biennale a questo link.

CNA e il CINEMA. Quella del cinema è una filiera importante per il territorio del Nordest e comprende migliaia di imprese e di maestranze che ora più che mai hanno bisogno di essere valorizzate per creare solide basi di ripartenza. Per questo Cna intende promuovere le professionalità delle tre regioni, in collaborazione con le Film Commission, che possono lavorare sull'attrattività del territorio e metterlo in sinergia con questa filiera. Per il comparto Cinema e Audiovisivo di Cna lavorare in sinergia tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (CNA Nordest) nelle complessità del periodo che stiamo attraversando è la strada giusta per garantire servizi di livello e facilitare l’impegno di sostenere le nostre piccole imprese. Un vero patrimonio di risorse e contatti, quello messo in campo dal Raggruppamento Cna Cinema e Audiovisivo, che favorisce lo sviluppo del comparto dando rappresentanza non solo alle piccole e medie imprese del cinema e dell’audiovisivo, ma anche a tutti quei mestieri che ruotano attorno al settore e ne compongono la filiera avviando sinergie e contaminazioni, e dalle Film Commission, gli enti di emanazione regionale che fungono da vere e proprie cerniere di raccordo fra le produzioni cinematografiche e il territorio, favorendo condizioni più favorevoli all’attrazione di investimenti nell’industria dell’audiovisivo e di promozione i territori e le loro peculiarità.

Per sostenere la filiera artigiana di professionisti e le piccole aziende che operano nel settore e renderli sempre più altamente specializzati sono necessari formazione continua, investimenti e presenza di pubblico in sala. Le categorie coinvolte dall’intera filiera spaziano da tecnici luci, tecnici audio, macchinisti, fonici, operatori di ripresa, scenografi, montatori, costumisti, truccatori, acconciatori. E poi tutto il personale di produzione: dagli organizzatori ai location manager, per passare all’intera filiera dell’accoglienza, alle strutture ricettive e di ristorazione, ai trasporti di attrezzature.

Inutile sottolineare come il Covid abbia gravemente danneggiato il settore bloccando per oltre un anno tutte le produzioni. Ma la ripresa c’è e si tocca con mano. Dopo i primi più timidi segnali all’inizio del 2021, ora si sta registrando una decisa ripartenza. La presenza della CNA alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia è senz’altro una occasione di rilancio. Veneto, Fvg e Trentino Alto Adige chiedono bandi regionali che facciano crescere tutto il settore e prevedano un segmento per lo sviluppo dei progetti, oltre a percorsi per la formazione di tecnici professionisti.

Mostra del cinema di Venezia 2021 – Programma CNA

Giovedì 2 settembre, ore 17-18: dibattito sugli scenari dell'industria cinematografica e audiovisiva

Venerdì 3 settembre, ore 11-12: presentazione accordo tra CNA Cinema e Audiovisivo e Banca Etica sui prodotti finanziari per i produttori indipendenti. Ore 16-17: Il futuro è la green production, dialogo tra giovani produttori ed esperti del settore. Ore 17-18: Anteprima Premio Internazionale Cinearti La Chioma di Berenice, Conferenza stampa. Consegna premio speciale a un ospite internazionale. Ore 18-20: Cocktail - Spazio Edipo Re.