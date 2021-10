Più sicurezza con la realtà aumentata

Firmato a Viterbo presso la sede dell’Università della Tuscia il protocollo d’intesa tra Cefap e Seatuscia per il trasferimento del progetto SafetyAR, sviluppato dall'ateneo giuliano in materia di realtà aumentata per la sicurezza sui luoghi di lavoro per le aziende agricole. Si rafforza così la collaborazione delle due organizzazioni - rappresentate dal presidente Seatuscia Gianluca Egidi e dal direttore del Cefap Massimo Marino (assieme nella foto) - che ha visto realizzare diverse attività progettuali sul tema. Questa nuova iniziativa prevede la realizzazione di un centro dimostrativo SafetyAR presso la sede Cefap di Codroipo a beneficio delle imprese agricole del Friuli-Venezia Giulia.