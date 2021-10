Plaxil 8 si mostra al mondo

Duecento clienti italiani ed esteri sono in visita in questi giorni allo stabilimento Fantoni di Osoppo per vedere da vicino l’innovativo impianto Plaxil 8, entrato ormai in produzione a pieno regime e che è diventato già esempio a livello europeo di economia circolare.

Il completamento di questa opera – sviluppata in più fasi - consente ora di produrre il primo pannello Mdf al mondo costituito da più del 50% di materiale riciclato, con un risparmio annuo di 300.000 tonnellate di legno vergine.

L’impianto, la cui fase iniziale era stata completata nel 2017, aveva richiesto un primo investimento da 80 milioni di euro per realizzare la pressa più lunga d’Europa (65m). Si è ora concluso un secondo ciclo di investimenti da 30 milioni che ha riguardato la realizzazione di un impianto a supporto del precedente, concepito per la selezione e pulizia del legno da raccolta differenziata, con tanto di tecnologia a raggi X e infrarossi. Questo ha reso possibile la produzione di un pannello Mdf rivoluzionario a 3 strati, nella cui parte centrale viene utilizzato il legno da riciclo.

In poco più di cinque anni, quindi, la Fantoni ha investito oltre 110 milioni di euro per anticipare gli obiettivi del Green Deal europeo. Un investimento ‘visionario’ per dare vita a un prodotto più efficiente dal punto di vista economico e ambientale e in grado di soddisfare le mutevoli necessità di lavorazione richieste dai clienti, che ora hanno potuto ‘toccare con mano’ il prodotto.

I duecento rappresentanti dell’intera filiera del mobile e delle costruzioni sono così stati accompagnati nella visita dell’intero ciclo produttivo realizzato nello stabilimento di Osoppo, dall’arrivo del legno fino alle nuove tecniche di nobilitazione dei pannelli.