Pmi a lezione di competitività

Prende il via domani, venerdì 6 dicembre, alle 9, nella sede di viale Ungheria 28 a Udine il corso organizzato dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg “Competitività delle Pmi: metodi e strumenti per generare innovazione e creatività”.

Il corso, della durata di 32 ore, è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e si propone di fornire metodi e strumenti utili per il consolidamento di squadre e team efficaci, creativi ed innovativi; per la risoluzione di problemi organizzativi e il miglioramento della collaborazione e della comunicazione; per la diffusione della creatività e dell'innovazione in azienda, l’implementazione dell'innovazione di processi gestionali e l'ideazione di nuovi prodotti e servizi.

La docenza è a cura di Gianni Clocchiatti, Innovation advisor, formatore e consulente di direzione, creativity coach, scrittore e autore di testi teatrali; fondatore di Eticrea e ispiratore della Scuola Italiana di Creatività ha insegnato tecniche creative in master universitari. Partecipa come leader ai Crea Conference in Italia e ai Colloque de Créativité dell'Università di Parigi e si avvale come facilitatore dell'approccio del Creative problem solving, sviluppandolo in una innovativa versione: il Creative Solution Finding, coniugando creatività, sistemica e neurolinguistica. Numerose le sue attività formative e consulenziali svolte presso aziende, istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali; da lungo tempo si occupa di innovazione, creatività, comunicazione, cambiamento personale e organizzativo.