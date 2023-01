La rendicontazione di sostenibilità è strategica e lo sarà sempre di più in futuro: i bilanci di sostenibilità saranno sempre più importanti per l’accesso al credito bancario, il riconoscimento di contributi pubblici, la partecipazione ad appalti, la fornitura nelle filiere produttive e il miglioramento della redditività delle imprese.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, prosegue anche nel 2023 la collaborazione tra l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg e il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Udine nella partecipazione al progetto europeo Erasmus+ “Integrated Reporting for SME Transparency” (INTEREST), che ha visto il coinvolgimento di alcune imprese interessate al tema della sostenibilità.

Per approfondire le nuove regole comunitarie, per illustrare i risultati dell’indagine condotta sulle aspettative e le esigenze delle imprese associate con riferimento al tema, nonché per raccoglierne l’interesse per l’anno in corso, Confapi Fvg propone, martedì 31 gennaio, alle 16.30, nella sua sede a Udine in viale Ungheria 28, l’incontro “ESG – Environmental, Social and Governance. PMI e bilanci di sostenibilità”.

Intervengono Massimo Calzavara, Componente il Consiglio Generale di Confapi Fvg, Luca Brusati e Viviana Capurso dell’Università di Udine, ed Elisa Chiarcosso della Autotrasporti Chiarcosso srl, che porterà la sua testimonianza dell’esperienza dell’anno scorso.