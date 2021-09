Pmp Group festeggia 30 anni

L’industriale Luigino Pozzo festeggia i trent’anni del suo Pmp Group ‘regalandosi’ un piano di sviluppo che nel giro di pochi anni lo porterà a raddoppiare il proprio fatturato. Proprio nel 1991 nasceva, infatti, un’azienda che, nel corso di tre decenni, è diventata leader mondiale nei sistemi di trasmissione per mezzi industriali, dando occupazione a 1.100 dipendenti negli stabilimenti sparsi nel mondo e posizionati nei mercati di riferimento.

Questa storia, ma soprattutto, l’ambizioso piano di investimenti in corso, in particolare nel quartier generale di Coseano, è raccontato dallo stesso imprenditore nell’intervista pubblicata sul numero di settembre del magazine economico indipendente Il Friuli Business, in edicola da venerdì 10 settembre in allegato gratuito al settimanale.

