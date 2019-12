Pmp Group lancia la rivoluzione digitale per i mezzi industriali

Dopo anni di ricerca e sviluppo, Pmp Group di Coseano ha lanciato il primo prodotto frutto del piano strategico Integra, che unisce componenti idrauliche, meccaniche ed elettroniche nella trasmissione per mezzi industriali. L’innovativo sistema digitale è stato presentato dall’industriale Luigino Pozzo (nella foto) assieme al suo staff in occasione dell’incontro natalizio con il personale nel quartier generale di Coseano. Digimix: è questo il nome dell’apparecchiatura che consente una gestione digitale delle autobetoniere. Presto ne nasceranno altri destinati alle piattaforme, ai carrelli elevatori e ad altri mezzi industriali.

“Il mercato ci sta riconoscendo che la strada intrapresa con Integra è quella giusta – ha annunciato Pozzo – ora Digimix ci consentirà di crescere ulteriormente in un settore, quale quello delle autobetoniere, in cui vantiamo già il 65% del mercato mondiale”.

Il gruppo, nato come piccola officina nel 1991, conta oggi mille dipendenti sparsi, oltre a Coseano (su cui sta investendo 30 milioni di euro nell’arco di 5 anni per migliorarne l’efficienza e la produttività), nelle sedi produttive e commerciali in Bosnia, India, Cina, Malesia, Brasile e Usa. L’anno si chiude con ricavi per 124 milioni ma Pozzo traguarda per il 2020 un fatturato che salirà a 150 milioni trainato soprattutto da queste soluzioni integrate digitali.

“Per crescere in tecnologia, però, ci servono tecnici di processo e tecnici di produzione” ha aggiunto Pozzo annunciando così per il nuovo anno il primo mini-master post diploma ideato assieme all’istituto Linussio di Codroipo.