Poca acqua, centrali elettriche in difficoltà

Accanto all'allarme per i roghi, in Fvg continua anche quello legato alla siccità. Non sono bastate le sporadiche piogge di questo caldo mese di luglio per cambiare la situazione. I fiumi e i laghi sono prosciugati e le temperature di questi giorni aggravano le criticità già presenti, soprattutto in pianura.

Per Ennio Pittino, presidente di Secab, società cooperativa operante nell’Alto But che produce e fornisce energia elettrica a 170 chilometri quadrati di territorio, “il ritmo della produzione è ridotto, ma è sufficiente per l’auto-consumo della nostra rete e non occorre acquistare energia da terzi”.

In situazioni normali, gli impianti idroelettrici di Secab generano circa 44.000 mega-wattora all’anno di energia pulita. Questa produzione copre totalmente il fabbisogno annuo di energia elettrica del territorio servito, con un surplus di circa 24.000 mega-wattora.

“La produzione del primo semestre di quest’anno – spiega Pittino - è stata la metà rispetto a quella del 2021 e se si guarda solo al prima trimestre, la produzione è stata un terzo del normale. Se fossimo in inverno la situazione sarebbe più critica, ma ora in Carnia non è necessario accendere condizionatori”. Per fortuna in montagna non sono mancati i temporali. “Di sera – dice il presidente -, piove e questo ci dà un po’ di tregua, ma ci vorrebbero perturbazioni atlantiche. Il problema vero è stata la mancanza di neve lo scorso inverno.

Le turbine continuano a funzionare, ma l’energia elettrica che si riesce a produrre oggi in Friuli Venezia Giulia è molto inferiore rispetto al solito. A2A è il secondo operatore nazionale per capacità installata degli impianti idroelettrici, ma lo stato attuale delle risorse nella nostra regione non è ottimale.

“Il volume dei bacini di A2A in Fvg – spiega Roberto Scottoni, responsabile Impianti Idroelettrici - è inferiore del 60% rispetto alla media storica. Dallo scorso novembre le precipitazioni nevose sono state inferiori, rispetto all’anno medio, dell’80% e ha piovuto il 60% in meno sull’arco alpino, con apporti molto ridotti sia sui bacini che vengono invasati, sia sugli impianti fluenti. La carenza idrica sta avendo un impatto in modo indiretto anche sul settore termoelettrico, perché gli impianti hanno bisogno di acqua per il loro raffreddamento e in questo contesto alcuni macchinari di produzione sono stati costretti al fermo temporaneo. Ma non in Friuli”.

“Il ruolo di un operatore come A2A impone di contemperare le esigenze e di supportare il gestore della rete per la sicurezza e l’equilibrio del sistema elettrico nazionale, ma anche di assecondare le necessità del territorio e dell’agricoltura (usi irriguo e idropotabile). Per queste ragioni, il Gruppo ha elaborato una revisione del piano di produzione, per dare continuità ai maggiori rilasci d’acqua, compatibilmente con le necessità di rete”.

“Le centrali sono attive – continua Scottoni -, ma la produzione dei nostri impianti idroelettrici in Friuli Venezia Giulia è inferiore del 50% rispetto all’anno medio. Volendo fare previsioni, si può dire che per riportare gli invasi sui livelli standard fino alla fine di agosto dovrebbe piovere ben oltre le medie storiche”.

La riapertura della centrale a carbone di Monfalcone potrebbe essere una soluzione, ma solo nel breve termine. “Di fronte alla situazione di crisi energetica – conclude Scottoni -, la temporanea riattivazione delle centrali a carbone è stata richiesta da Terna per garantire la stabilità del sistema elettrico nazionale”.