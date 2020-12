Popolare di Vicenza, chiesti dieci anni per Zonin

Si avvia alle battute finali il processo per il crac della Popolare di Vicenza, che interessa quasi 120mila risparmiatori. Oggi era il giorno dei Pm, che hanno chiesto una condanna a dieci anni di reclusione per l'ex presidente della Banca, Gianni Zonin. Condanne 'pesanti' anche per gli altri ex vertici dell'Istituto imputati: otto anni e sei mesi per Emanuele Giustini e Paolo Marin, otto anni e due mesi per l'ex consigliere Gianmarco Zigliotto, e otto anni per l'ex vice dg Andrea Piazzetta.

"Sono stati riconosciuti i reati di falso in prospetto, agiotaggio e mancata trasparenza", spiega Barbara Venuti di Consumatori Attivi (nel video). "La strada è ancora in salita, ma è giusto che arrivino dei segnali da parte della giustizia".

A fabbraio parlerà la difesa di Zonin, mentre a gennaio sarà la volta delle difese degli altri imputati.