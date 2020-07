Pordenone, ecco la piattaforma Telemaco-Infocamere

Questa mattina, in Prefettura a Pordenone, il Prefetto Maria Rosaria Maiorino e il Vice Presidente della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Giovanni Pavan, hanno siglato il Protocollo d’intesa per il “supporto alle funzioni della Prefettura” per consentire l’accesso al Registro Imprese e al Registro Protesti attraverso la piattaforma camerale “Telemaco”.

L’intesa, che si colloca nel quadro del Codice dell’Amministrazione Digitale e che a livello locale mira a dare attuazione ad appositi progetti tra pubbliche amministrazioni per la digitalizzazione delle procedure amministrative, nasce dall’esigenza della Prefettura di poter disporre di un immediato strumento di consultazione e verifica degli assetti societari e degli ulteriori dati relativi alle imprese interessate da procedimenti di competenza.

La Camera di Commercio rappresenta il soggetto attuatore privilegiato poiché, come ricordato dallo stesso Vice Presidente Pavan, tramite le infrastrutture tecniche garantite dalla propria società consortile Infocamere, dispone delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione idonee a garantire il pieno rispetto della legislazione in materia di sottoscrizione di documenti informatici nonché di accesso verificato ai propri archivi tramite idonei applicativi. Di qui l’accordo che prevede che l’ente camerale consenta l’accesso e la consultazione diretta, delle banche dati camerali per ricerche anagrafiche, visure, consultazione atti e bilanci, sostenendo autonomamente il pagamento di relativi oneri e canoni.

La sottoscrizione del Protocollo odierno dà, peraltro, seguito all’intensa collaborazione avviata nei mesi scorsi tra Prefettura e Camera di Commercio pordenonese, quando, a seguito delle misure imposte in tema di prevenzione e contrasto alla diffusione del coronavirus, nel periodo di lockdown e fase 2, è stato necessario far fronte in tempi ristrettissimi alle istanze presentate dalle aziende del territorio finalizzate alla prosecuzione delle rispettive attività economiche, verificandone anche i Codici Ateco.

Ordinariamente, per la Prefettura, la consultazione del Registro Imprese è fondamentale per l’attività istruttoria finalizzata al rilascio delle certificazioni antimafia, per l’iscrizione delle imprese nelle White List, per le attività connesse al sistema sanzionatorio amministrativo, per il rilascio delle licenze per detenzione e vendita di materiale esplosivo nonché di materiale destinato alle Forze militari in ambito di polizia amministrativa.

“Il Protocollo oggi siglato rappresenta un’importante opportunità nell’ottica della semplificazione, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché una concreta occasione di ammodernamento della P.A. nel solco della digitalizzazione, processo tanto auspicato e dei cui progressi non sempre si ha piena contezza", queste le parole del Prefetto Maiorino. "Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento al Vice Presidente Pavan che ha confermato nuovamente, nei fatti, l’impegno della Camera di Commercio a favore del tessuto istituzionale ed economico del pordenonese”.