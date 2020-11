Pordenone, il Polo Tecnologico cresce

Circa un anno fa il Polo Tecnologico di Pordenone decideva di ampliare la propria sede con un investimento di oltre 2 milioni di euro e un aumento degli spazi di circa il 50%. Un progetto finanziato dalla Regione con due contributi per un totale di 1.015.000 e che ha visto l’avvio del cantiere alla presenza dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen. Ad accantieramento avvenuto e dopo “lo zampino” del Covid che ha tardato l’inizio lavori, il mese di ottobre ha visto per il Polo una svolta importante.

Nel mese di ottobre abbiamo tutti capito che dobbiamo convivere con la pandemia e che molto cambierà, ma due temi importanti come l’attitudine a innovare e a digitalizzare sono stati confermati elementi fondamentali di sviluppo e sostenibilità. Sviluppo che per il Polo vuol dire anche confermare di voler crescere in spazi.

L’innovazione è la base necessaria per fare business e tutte le aziende oggi devono rinnovarsi con continuità. L’innovazione, infatti, non è più qualcosa da affrontare ogni tanto, magari solo quando il mercato “tira meno”, ma deve essere parte integrante del sistema azienda. E per fare innovazione serve la creatività. Anzi, la creatività è lo strumento necessario per fare innovazione. Il Polo Tecnologico ha sempre sostenuto, e in periodo di lockdown ha rafforzato questa certezza, che senza contaminazione fisica gli uomini riducono la creatività e l’innovazione.

Ed ecco allora che, con ancora più convinzione, procedono i lavori di ampliamento della sede di via Roveredo, ma con tutta la creatività e l’innovazione necessarie e possibili.

Tra i vari atti necessari all’avvio degli scavi c’è la consegna lavori ufficiale all’impresa aggiudicataria dell’appalto. Al Polo, la scorsa settimana, la consegna lavori alla ditta Costruzioni Ingg. Penzi è stata fatta in digitale. In cantiere erano infatti presenti il Rup Franco Scolari e il Direttore Lavori, mentre l’Ing. Ernesto Penzi e il resto dei rappresentanti dell’impresa erano collegati in video conferenza.

Tutto nel pieno rispetto della sicurezza imposta dalla situazione emergenziale Covid, ma anche del codice degli appalti in vigore, risparmiando tempi e costi di trasferta.

Il Presidente Valerio Pontarolo ha dichiarato di non essere per nulla sorpreso: “Infatti è al Polo che si fa innovazione e digitalizzazione, quindi efficienza e riduzione costi possono andare a braccetto a trasparenza e tracciabilità”.

E il responsabile del procedimento e direttore del Polo Franco Scolari ha aggiunto: “Così dimostriamo che la tecnologia digitale permette di velocizzare alcune attività amministrative ed è un’arma estremamente efficace contro la burocrazia”.

In tempi di innovazione e digitalizzazione non esiste più il “si è sempre fatto così”, soprattutto al Polo, una casa dell’innovazione dove, oggi più che mai, le tecnologie digitali permettono di crescere riducendo costi e tempi.

Sarà possibile seguire lo stato avanzamento dei lavori sul sito del Polo, dove, da un box in home page si potrà “entrare” in un vero e proprio diario o libro giornale, con foto e racconto dei progressi settimanali. Un countdown ancora una volta digitale!

L’augurio e la speranza è, ovviamente, avere molti ospiti, in fisico, la prossima primavera per festeggiare le nuove aziende che occuperanno i nuovi spazi.