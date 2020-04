Pordenone, insediato l'Organismo Paritetico Territoriale

Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha dato avvio oggi ai lavori del nuovo Organismo Paritetico Territoriale (O.P.P) nella riunione svoltasi nella sede degli industriali, a Pordenone. L’O.P.P., si ricorderà, è l’Ente Bilaterale che l’accordo del 21 aprile ha rinnovato sia nelle persone sia nelle funzioni. Confindustria Alto Adriatico, infatti, accanto ai componenti storici Paolo Badin, Giuseppe Del Col e Dario Trevisiol, ha indicato anche Emilia Quaglia, Elisabetta Sacilotto e Maria Lucia Turchet quali componenti di parte datoriale dell’Ente. Saranno accompagnati da Mauro Del Fabbro (Cgil), Daniele Morassut (Cisl) e Paola Mossenta (Uil) e da altri tre funzionari che saranno prossimamente indicati.

Agrusti ha evidenziato come "la tempestività della costituzione del nuovo O.P.P. sia la prova tangibile della volontà dell’Associazione di dare piena esecuzione a quanto disposto dall’accordo del 21 aprile" e ha ricordato come "l’attuazione effettiva di quanto disposto dall’intesa, soprattutto per quanto riguarda la possibilità dell’O.P.P, nelle figure dei rappresentanti sindacali e dell’Associazione datoriale, di effettuare delle visite congiunte nelle aziende per verificare l’attuazione delle misure di prevenzione anti Covid-19, possa concretamente aiutare le imprese a riprendere rapidamente l’attività produttiva e a rassicurare i lavoratori sulle condizioni di salubrità del posto di lavoro".

Il Presidente ha concluso rimarcando l’importanza sindacale e tecnica dell’intesa territoriale dimostrata dall’evidenza che alla stessa è stata data dalla stampa nazionale e dall’interesse manifestato tanto di Confindustria quanto delle Segreterie Generali Confederali dei Sindacati.

Flavio Vallan, a nome di Cgil, Cisl e Uil ha ricordato come sia importate aver assegnato il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai componenti espressi dal Sindacato all’interno dell’O.P.P. e ha manifestato soddisfazione per la via congiuntamente intrapresa da Confindustria Alto Adriatico e dalle organizzazioni sindacali per costruire una prima vera “rete” territoriale di soggetti coinvolti non solo nella prevenzione anti Covid-19 ma sui temi generali della sicurezza sul lavoro.

Il dottor Venturini, a nome dell’A.S.S.5 Pordenonese ha confermato la collaborazione dell’Azienda ai lavori dell’O.P.P. specialmente dal punto di vista scientifico e sanitario nel solco di una tradizione che già da molti anni vede l’Ente Pubblico collaborare con l’Organismo Paritetico. All’incontro ha offerto il suo contributo anche il dottor Narciso Gaspardo, Presidente dell’ATAP, che ha evidenziato i problemi più rilevanti che il trasporto pubblico dovrà affrontare per consentire la ripresa delle attività in sicurezza.

Il Presidente Agrusti, infine, nel ricordare come l’Organismo Paritetico svolga anche attività di informazione e formazione rivolta ai professionisti della prevenzione, salute e sicurezza, ha espresso soddisfazione per l’adesione di 500 persone, di cui almeno 100 Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza, al convegno telematico organizzato dall’O.P.P. nel pomeriggio di oggi proprio sul “Protocollo Aziendale per le misure contro Covid-19 al lavoro”.

L’incontro si è concluso con l’illustrazione di Giuseppe Del Col di Confindustria Alto Adriatico delle attività che l’O.P.P. svolgerà già dalla prossima settimana focalizzate tanto nell’allestimento di check list di verifica sulle misure anti Covid-19 adottate dalle imprese, quanto nella calendarizzazione dei primi incontri congiunti nelle aziende industriali del territorio.