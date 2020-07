Pordenone, primi 12 laureati in Banca e Finanza

L’Università di Udine e la città di Pordenone hanno oggi festeggiato insieme i primi laureati triennali del corso di studi in Banca e finanza, attivato dall’Ateneo friulano, Dipartimento di Scienze economiche e statistiche (DIES), nel capoluogo della Destra Tagliamento tre anni or sono. Dodici i primi neolaureati - sette della provincia di Pordenone, tre di quella di Udine, uno rispettivamente delle province di Siracusa e Venezia – che sono stati proclamati dottori nella Loggia del Municipio di Pordenone, presenti il rettore, Roberto Pinton, e il sindaco Alessandro Ciriani.

Brillanti i risultati ottenuti da Ivan Alfenore, di San Vito al Tagliamento, Andrea Battistella, di Spilimbergo, Anna Borin, di Pasiano di Pordenone, Nadia Corte, di Aquileia, Anna Covassin, di Portogruaro, Luca Della Schiava, di Fontanafredda, Margaret Inguanti, di Ferla, Riccardo Lamia, di Pordenone, Samuele Munini, di Colloredo di Monte Albano, Jacopo Padelletti, di Pordenone, Francesco Piccin, di Pordenone, e Luca Zonta, di Pozzuolo del Friuli. Di loro, ben sei hanno ottenuto il massimo dei voti con lode.

"Il corso in Banca e Finanza – ha detto il rettore Roberto Pinton – arricchisce l’offerta didattica dell’Università di Udine con un percorso di studi, collocato esclusivamente nella sede di Pordenone, che è capace di formare professionisti dotati di tutte le competenze oggi richieste in ambito finanziario e di fornire al territorio figure professionali in grado di contribuire concretamente alla crescita delle imprese".

Per parte sua il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha evidenziato come "Banca e finanza, che non forma sportellisti ma figure specializzate e appetibili nel mercato, è una scommessa vinta dal Consorzio universitario, dal Comune e da tutti coloro che hanno creduto nel rilancio dell’ateneo in città".

"Il nuovo corso di laurea triennale in Banca e finanza, nato tre anni fa – ha precisato il direttore del DIES, Andrea Garlatti -, offre una forte specializzazione sui temi della finanza, una caratteristica che lo rende un unicum nel contesto italiano. L’interesse verso questo corso è testimoniato dal numero crescente di immatricolazioni e dalla provenienza degli studenti, sempre più ad ampio raggio".

"Oggi – ha concluso la coordinatrice del corso, Enrica Bolognesi - festeggiamo i primi 12 laureati, che hanno dimostrato costanza, determinazione e organizzazione nello studio, riuscendo a conseguire il titolo nella prima sessione di laurea. Le brillanti votazioni dimostrano il forte impegno di questi ragazzi e sono certa si distingueranno sia nel percorso di laurea magistrale, se decideranno di proseguire, sia nel mondo del lavoro".

Il corso di laurea triennale in Banca e finanza è stato attivato dall’Università di Udine nella sua sede di Pordenone nell’anno accademico 2017/18. Il corso offre sbocchi occupazionali nell’ambito degli intermediari finanziari (creditizi, assicurativi e mobiliari), nelle imprese, soprattutto nell’ambito della finanza aziendale, e nelle libere professioni, come consulente indipendente, promotore finanziario, agente e broker assicurativo. Al termine del percorso, i laureati acquisiscono tecniche e metodi dell’analisi economico-finanziaria d’azienda, della pianificazione finanziaria, della selezione degli investimenti e delle decisioni di finanziamento in ogni tipo d’azienda. In particolare, avranno appreso le tecniche operative delle aziende del settore bancario, finanziario e assicurativo. Naturale proseguimento del corso triennale è l’omonima laurea magistrale che l’Ateneo friulano propone, sempre presso la sede di Pordenone, ai laureati per completare il percorso formativo e professionalizzare le loro competenze.

Questi gli argomenti delle tesi dei primi 12 laureati: Credit risk, IRB approach & Merton model di Ivan Alfenore, relatore Alex Sclip; Tassi negativi: conseguenze sull'operatività bancaria e sulla clientela di Andrea Battistella, relatore Massimo Lembo; La cartolarizzazione: Spv e società per la cartolarizzazione di Anna Borin, relatore Massimo Lembo; Investing with ESG criteria di Nadia Corte, relatrice Enrica Bolognesi; I Catastrophe Bond: origini e sviluppo dall'uragano Andrew al Covid-19 di Anna Covassi, relatore Massimo Lembo; European Banking Union, Analysis of the third pillar: the European Deposit Insurance Scheme di Luca Della Schiava, relatore Stefano Miani; Pandemic crisis in the financial markets: comparison with the crises of the 21° century di Margaret Inguanti, relatrice Enrica Bolognesi; Esg: a new investment approach di Riccardo Lamia, relatrice Enrica Bolognesi; Stock exchange listing: the Ferrari Nv case study di Samuele Munini, relatore Alex Sclip; Renewable Energy Analysis di Jacopo Padelletti, relatore Alex Sclip; Forfaiting: a way of financing export credits di Francesco Piccin, relatore Mario Minoja; Fintech: new perspectives for the banking sector di Luca Zonta, relatrice Enrica Bolognesi.