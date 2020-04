Pordenone, produzione negata a 38 aziende

Continua senza sosta l’attività del gruppo di lavoro presieduto dal Prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, per l’esame delle numerose istanze delle aziende pordenonesi interessate a proseguire la propria attività lavorativa. Il gruppo di lavoro costituito da rappresentanti della Regione, della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, di Unindustria, della Confartigianato e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha già esaminato circa 676 comunicazioni: 599 hanno superato il primo controllo formale e possono proseguire la loro attività; 38, invece, le aziende stoppate a seguito di altrettanti provvedimenti di sospensione, otto le autorizzazioni e cinque dinieghi rilasciati per le realtà economiche ricomprese nell’industria dell’aerospazio, della difesa o in settori di rilevanza strategica per l’economia nazionale e 26 le integrazioni documentali richieste.

La mole di richieste complessive giunte in Prefettura, alla data odierna, è pari a circa 1.500 domande, tra comunicazioni, istanze di autorizzazione e quesiti di vario genere in un contesto provinciale che vanta 23.300 imprese attive che diventano 28.083 se si ricomprendono anche le localizzazioni produttive presenti nel nostro territorio, di cui solo 16.503 quelle già autorizzate ex lege in quanto in possesso dei famosi codici Ateco indicati nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

E’ bene ricordare che in tutti quei casi in cui l’attività sia autorizzata ex lege questa può proseguire senza necessità di alcuna comunicazione preventiva al Prefetto, mentre nelle ipotesi in cui è prevista tale comunicazione, una volta che questa sia stata effettuata dall’impresa, sorretta da documenti comprovanti quanto dichiarato (fatture, contratti di forniture, imprese beneficiarie dei servizi, etc.) l’attività economica non dovrà interrompersi ma potrà continuare legittimamente fino all’eventuale adozione di un provvedimento espresso di sospensione emanato dal Prefetto.

“Il controllo che stiamo effettuando in modo serrato e costante, grazie allo sforzo congiunto di tutti i componenti del gruppo di lavoro e del personale della Prefettura, che ringrazio, è necessario per consentire la prosecuzione di attività economiche importanti e di lavori non differibili – queste le parole del Prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino - ma ciò deve avvenire nell’assoluto rispetto dell’esigenza di tutela della salute pubblica e in particolare della sicurezza dei lavoratori interessati, motivo per cui ho un confronto quotidiano con le Organizzazioni Sindacali che non stanno facendo mancare il loro costruttivo contributo in questa fase di emergenza sanitaria”.

A seguito di questo primo controllo formale, le attività per cui è prevista la prosecuzione saranno oggetto di specifici controlli di carattere sostanziale da parte della Guardia di Finanza diretta dal colonnello Stefano Commentucci, tesi a verificare la corrispondenza delle motivazioni indicate a sostegno della propria domanda e il conseguente rispetto della normativa in materia.

In base alle risultanze di tali accertamenti, il gruppo di lavoro potrà rideterminarsi e sospendere le attività la cui prosecuzione era stata in precedenza legittimata dall’invio della comunicazione alla Prefettura.