Portale unico per i trasporti eccezionali

Presentato a Udine, al Palazzo della Regione, il progetto “Sweet – Single Window for ExcEptional Transport”, alla presenza dell’Assessore Graziano Pizzimenti. Frutto di un accordo di cooperazione transfrontaliero tra le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia e finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020, si tratta di un’iniziativa volta ad agevolare le procedure necessarie per la circolazione transregionale di trasporti eccezionali.

Il progetto, che può beneficiare di un finanziamento europeo di quasi 800.000€, mira infatti a costituire un portale telematico unico con il chiaro intento di semplificare le procedure di autorizzazione ed i controlli sui trasporti. Per Confapi Fvg, in particolare, si tratta uno strumento utile sia per gli operatori economici, che si possono interfacciare con una piattaforma unica e inviare un’unica richiesta di autorizzazione; sia per i gestori, che hanno così la possibilità di monitorare costantemente il trasporto, garantendo evidenti benefici in termini di sicurezza.

Non solo, perché, nel rispetto del principio di libera scelta circa il percorso da effettuare una volta ottenuta l’autorizzazione, la piattaforma suggerisce altresì agli operatori i possibili corridoi da percorrere, segnalandone contestualmente tutte le informazioni utili per il viaggio.

Il progetto, ancora in fase embrionale, prevede una prima sperimentazione a partire da marzo 2022, anche se, come rimarcato dall’Assessore Pizzimenti, l’auspicio è quello di rendere l’iniziativa strutturale, in modo da potenziare gli scambi sull’asse Italia-Austria e da garantire il rispetto degli standard di sicurezza per l’intera rete stradale.