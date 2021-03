Porto, attività doganali nella nuova piattaforma logistica

Nei giorni scorsi, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Trieste hanno garantito le procedure doganali per la prima nave giunta presso la piattaforma logistica del Porto di Trieste.

L’arrivo della Ulusoy-14 rappresenta l’avvio del servizio di linea marittima Ro-Ro fra la nuova Piattaforma Logistica e Cesme, in Turchia, che prevede, al momento, una toccata regolare a settimana nella giornata di sabato.

Per rispondere al trend di crescita dello scalo giuliano e nell’ottica di supportare lo sviluppo dell’area, l’Agenzia ha rimodulato il servizio per lo svolgimento delle procedure doganali nella nuova zona di ormeggio che s’inserisce nel Punto Franco dello Scalo Legnami.

La posizione strategica offre l’opportunità per gli operatori d’investire in nuovi flussi di mercati che trovano in Trieste uno scalo funzionale per i traffici con l’Europa centrale e orientale.