Porto di Trieste, 10mila firme per D'Agostino

Continua la mobilitazione dei lavoratori del Porto di Trieste, ma anche dei cittadini e delle istituzioni, a favore di Zeno D'Agostino, l'ex presidente dell'Autorità portuale dichiarato decaduto in seguito a una sentenza dell'Anac. In attesa della manifestazione in programma sabato 13, alle 12, in piazza Unità, è scattata anche una petizione a suo sostegno.

"Ho inviato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli le firme di oltre 10mila cittadini triestini per chiedere il reintegro di Zeno D’Agostino a Presidente dell’Autorità Portuale", fa sapere il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo. "È una mobilitazione, partita quattro giorni fa, che non credo abbia eguali nella storia recente di Trieste. Questa petizione non ha avuto successo perché l’ho lanciata io: è merito della passione e della volontà di tanti cittadini con idee e sensibilità politiche diverse ma in grado di unirsi per difendere un progetto – quello portato avanti da D’Agostino e della sua squadra – di sviluppo per il Porto. Dico sempre che sui grandi progetti che investono il futuro di Trieste non si può e non ci si deve dividere. È bello vedere che, per una volta, Trieste ha saputo parlare con una voce sola".