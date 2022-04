Porto di Trieste, nuovo collegamento intermodale

È stato attivato un nuovo servizio intermodale che collega il terminal di Samer Seaports (Molo V) di Trieste con l'Interporto di Cervignano. L'obiettivo è aumentare la capacità e creare un sistema logistico regionale integrato dal punto di vista ferroviario. L'integrazione aiuta il porto e gli interporti Fvg a crescere, offrendo spazi e servizi aggiuntivi a quelli dei terminal.

Si tratta di un servizio a corto raggio, meno di 50 chilometri, in cui opera in partnership Dfds, operatore Ro-Ro che da Trieste collega il Mediterraneo con il Mar del Nord, Interporto di Trieste, soggetto di connessione con le realtà industriali, e Alpe Adria, integratore logistico e multimodale di sistema.

Inizialmente le circolazioni andata/ritorno saranno due a settimana, con previsione di un raddoppio. Il collegamento punta a integrarsi con il crescente sviluppo dei collegamenti nazionali e internazionali del gateway di Cervignano, come dimostra il nuovo collegamento intermodale con Duisport. Dall'altro lato, facilita l'accesso al porto di Trieste per i flussi che vanno all'imbarco per la Turchia attraverso la più sostenibile modalità ferroviaria.