Porto Nogaro, grandi manovre per il varo del traghetto Iginia

Si è conclusa ieri, a Porto Nogaro, l’ultima straordinaria manovra in ambito portuale delle tre - non semplici – recentemente avvenute lungo il canale navigabile marittimo per il varo del traghetto Iginia, nuova e moderna imbarcazione di tipo ro-ro, che vanta una lunghezza di 147 metri e una larghezza di 19. Ultimato avrà ha una portata di 2.500 tonnellate e sarà adibito al trasporto di treni, passeggeri, auto e mezzi pesanti.

Le operazioni si sono svolte, in deroga al vigente Regolamento degli accosti emanato dall’Ufficio Circondariale marittimo – Guardia Costiera di Porto Nogaro, tramite l’impiego

dei due pratici locali di Porto Nogaro, quattro rimorchiatori e svariati ormeggiatori portuali.

Il load out e float off è avvenuto in mare aperto con l’ausilio della chiatta oceanica semisommergibile “Amt Commander”, grande quasi quanto un campo da calcio e in grado di immergersi per quasi 13 metri. Trainato dal Rimorchiatore Gianemilio C., ha avuto inizio il viaggio del traghetto, previsto di circa 10 giorni, in direzione Genova, anche attraversando lo stretto di Messina, dove sarà ultimata la sua costruzione.

Grazie alla professionalità, alla sinergia e alla collaborazione tra tutti gli enti coinvolti, all'apprezzabile operato dei due marittimi abilitati al pilotaggio (pratici locali) dello scalo di Porto Nogaro, al delicatissimo coordinamento da parte della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Monfalcone dei servizi tecnico-nautici condivisi tra i porti di Monfalcone di Porto Nogaro (rimorchiatori ed ormeggiatori portuali), nonché al prezioso contributo dell’Ufficio Circondariale marittimo – Guardia Costiera di Grado, che ha partecipato con le proprie motovedette alla necessaria attività di sgombero del canale, è stato possibile portare a termine l’operazione in sicurezza.