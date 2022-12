Poste, fumata nera dall'incontro con i sindacati

Si è svolto ieri in tarda serata il previsto incontro del percorso di raffreddamento con Poste Italiane a seguito dell'apertura del conflitto di lavoro il 19 dicembre, per le problematiche del settore in Friuli Venezia Giulia aperto da Slc Cgil, Uilposte, Failp Cisal, Fnc Ugl Com e Confsal Com.

“La grave crisi del recapito e i problemi evidenziati, su cui attendevamo risposta sono noti ai lavoratori e all'azienda da tempo”, spiegano i sindacati. “Da anni lavoratori e sindacati chiedono ripetutamente all'azienda d'intervenire per: la grave carenza di personale nei Centri di distribuzione e lavorazione postale della Regione; il ricorso smisurato a flessibilità operativa e straordinario; la carenza di personale addetto alle lavorazioni interne e per il lavoro di tracciatura; i mezzi di produzione e strumenti di lavoro obsoleti o poco funzionali; mezzi aziendali non sicuri per mancanza di manutenzione; mancanza di Dpi; mancata formazione del personale; la copertura delle zone di recapito vacanti per carenza di personale; il rispetto dell’orario di lavoro; la difficoltà/divieto a fruire delle ferie”.

“A queste richieste d'intervento l'azienda non ha dato alcuna risposta, dichiarando che va tutto bene. Si sono così chiusi con esito negativo l'incontro, il confronto e il relativo verbale, firmato da azienda e segreterie sindacali del Friuli Venezia Giulia. Ora valuteremo le azioni vertenziali da intraprendere, di concerto tra coloro che hanno aperto il conflitto di lavoro. Crediamo che per i lavoratori del recapito del Fvg sia ora di fare sentire il proprio disagio e chiedere risposte concrete all’azienda, non possiamo andare avanti così”, conclude la nota.