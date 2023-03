Sono "in rosa" per il 75% gli uffici postali in Friuli Venezia Giulia. Nei 331 uffici postali della regione - rende noto Poste Italiane - operano 1.011 lavoratori tra sportellisti, consulenti e direttori, di cui 752 donne, pari al 75%.

"Poste Italiane - sottolinea l'azienda - fin dalla sua nascita ha dato spazio all'occupazione femminile: il ruolo della donna, inizialmente legato soprattutto a una innovazione tecnologica come quella del telegrafo, è cresciuto nel tempo e oggi nell'era di Internet le donne rivestono un ruolo strategico. La presenza femminile in regione - secondo Poste Italiane - ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all'inclusione e alla parità di genere".

Poste Italiane celebra l'8 marzo con una cartolina filatelica e un annullo speciale.