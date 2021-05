Poste Italiane, crescita record dei pacchi

Ieri, il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, presieduto da Maria Bianca Farina, ha approvato i risultati finanziari per il primo trimestre del 2021 (non sottoposti a revisione contabile).

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, ha così commentato: “Abbiamo avviato con decisione l’esecuzione del nuovo piano strategico "2024 Sustain & Innovate". Cogliendo opportunità di business e cavalcando il miglioramento delle prospettive economiche, abbiamo conseguito una performance finanziaria solida già nel primo trimestre.

Il forte incremento dei ricavi da pacchi, ottenuto grazie al raddoppio dei volumi B2C, la continua crescita dei pagamenti con carta e il costante sviluppo della nostra attività assicurativa rafforzano la nostra determinazione ad attuare con successo il nuovo piano strategico".

"I risultati sono particolarmente positivi se si tiene conto che nel corso del trimestre diverse regioni italiane sono state sottoposte a misure parziali di lockdown. Ci siamo adattati e continuiamo a evolverci in un mondo che cambia, fornendo al contempo tutti i nostri servizi con un’attenzione costante alle preferenze ed esigenze dei nostri clienti. Sono soddisfatto dei risultati raggiunti in termini di ricavi e costi; siamo ora concentrati sul nostro crescente ruolo di pilastro strategico a sostegno dell'Italia, grazie alla nostra presenza omnicanale e alle nostre straordinarie persone".

"Sin dai primi giorni della pandemia dello scorso anno, il nostro business diversificato ha dimostrato quella capacità di recupero fondamentale per garantire l'integrità finanziaria di Poste Italiane. Siamo sempre a fianco dei nostri clienti, colleghi e comunità al momento del bisogno; al contempo conseguiamo risultati ragguardevoli in ogni trimestre per i nostri azionisti. In questa fase della pandemia, continuiamo ad essere un operatore di riferimento per sostenere la ripresa economica".

"Sono inoltre particolarmente orgoglioso della nostra collaborazione con l'Esercito Italiano nell'ambito del piano di somministrazione nazionale dei vaccini: un bacino potenziale del 37% della popolazione sarà vaccinato grazie alle dosi prenotate sulla nostra piattaforma Cloud e consegnate da Poste Italiane. Mentre continuiamo ad avanzare rispetto ai nostri obiettivi strategici, crescendo in aree chiave e accelerando la nostra trasformazione digitale, siamo anche consapevoli del fatto che il nostro successo non è soltanto misurato dalla performance finanziaria, ma anche da come agiamo in modo responsabile a servizio del Paese".

"Siamo motore del cambiamento e con la capillarità della nostra rete fisica faciliteremo la transizione digitale dell’Italia, anche attraverso il nostro coinvolgimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ora, più che mai, siamo nella posizione migliore per sostenere l'economia, giocando un ruolo chiave nella società per costruire valore di lungo termine e generare rendimenti sostenibili per i nostri azionisti".

I NUMERI. Solida performance finanziaria nel primo trimestre del 2021, che riflette il trend di ripresa del business; forte avvio nell’implementazione del piano “24 si”, utile netto in crescita del 46% nel primo trimestre del 2021 e pari a € 447 milioni; generazione di valore sostenibile con ricavi in aumento nel primo trimestre del 9,8% a € 2,9 miliardi.

Risultato operativo solido nel primo trimestre del 2021, in crescita del 40,8% a € 620 milioni; crescita record dei pacchi con volumi b2c raddoppiati anno su anno; raccolta di attività finanziarie supportata dai prodotti assicurativi; forte incremento dei pagamenti con carta, grazie all’ aumento delle transazioni; la leadership di poste italiane nella logistica e nell’innovazione tecnologica a supporto del programma di vaccinazione in Italia.

Poste Italiane si conferma pilastro strategico per il paese rafforzando ulteriormente la reputazione del proprio marchio

• ricavi del primo trimestre 2021 pari a € 2,9 miliardi, +9,8% a/a. risultati solidi che beneficiano dei trend del business e di una strategia commerciale focalizzata:

o ricavi da corrispondenza, pacchi e distribuzione pari a € 917 milioni, +18,9% a/a, con una crescita record dei volumi dei pacchi b2c;

o ricavi dei servizi finanziari pari a € 1,3 miliardi, -3,8% a/a: raccolta lorda giornaliera nei prodotti di investimento in aumento e superiore ai livelli pre-pandemici;

o ricavi dei servizi assicurativi pari a € 496 milioni, +40% a/a: premi lordi totali per € 5,7 miliardi, per metà generati da prodotti multiramo;

o ricavi da pagamenti e mobile pari a € 192 milioni, +16,5% a/a: crescita a doppia cifra sostenuta dai pagamenti con carta;

• costi totali del primo trimestre 2021 pari a € 2,3 miliardi, in crescita del 3,7%, bilanciando la razionalizzazione dei costi e il sostegno alla crescita del business. costi del personale in calo per effetto di un minor numero di fte; crescita dei costi variabili interamente a supporto della crescita dei volumi di business.

• risultato operativo (ebit) del primo trimestre 2021 pari a € 620 milioni, +40,8% a/a, sostenuto dai prodotti assicurativi, dalla crescita dei pacchi e dai pagamenti con carta.

• utile netto del primo trimestre 2021 pari a € 447 milioni, +46% a/a, con una strategia diversificata che continua a produrre risultati.

• attività finanziarie totali (tfas) pari a € 572 miliardi, in aumento grazie a una raccolta netta di € 2,7 miliardi e spinte dai prodotti assicurativi del comparto vita.