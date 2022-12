Poste Italiane, proclamato lo stato di agitazione in Fvg

I sindacati Slc Cgil, Uilposte, Failp Cisal, Fnc Ugl Com e Conf.Sal Com annunciano l'apertura dello stato di agitazione in Poste Italiane nel territorio del Friuli Venezia Giulia, per denunciare le condizioni di lavoro dei postali in regione.

“L'azienda occupa in Regione due migliaia di lavoratori circa, molti con contratto di lavoro part-time o precario con contratti a termine, molti servizi sono stati esternalizzati a cooperative o aziende in appalto”, denunciano i sindacati. “Il taglio sugli occupati in quest'azienda è stato di un terzo nell'ultimo decennio. Preoccupanti le ricadute sociali di questa situazione, decine di migliaia di ore di straordinario ogni anno, per coprire le carenze di organico, turni fino a 12 ore continuative in alcuni casi. Forte anche il ricorso alle trasferte per coprire le carenze di organico”.

“Una situazione al limite che ha visto i sindacati compattarsi per denunciare la situazione del recapito in Fvg e attivare lo stato di agitazione. Il 22 dicembre l'azienda incontrerà le delegazioni sindacali regionali”, conclude la nota.