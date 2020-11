Povoletto, Fri cresce con l'export di qualità

In controtendenza in tempi di pandemia e recessione, il 2020 si profila come un anno di consolidamento per la Fri Srl, azienda di Povoletto leader nella progettazione e produzione di valvole speciali, che, grazie ad una serie di commesse, in particolare verso il Medio Oriente, l’India, gli Stati Uniti e il Kazakhstan punta a incrementare il proprio fatturato e rafforzare la propria presenza sul mercato internazionale e nel territorio.

Oltre alla pluriennale collaborazione con una importante ingegneria italiana nel settore energetico per forniture già in corso di valvole speciali destinate alle nuove centrali termoelettriche italiane come Marghera e Presenzano, la Fri sta attualmente consolidando la propria presenza in Qatar grazie ad una grossa commessa per la fornitura di valvole della linea jet fuel dalla raffineria all’aeroporto di Doha e alla collaborazione con tutte le primarie società qatariote che operano nel settore energetico e prevedono grossi investimenti nell’espansione del giacimento North Field East (NFE), al largo della costa nord orientale del Qatar.

“I tradizionali punti di forza dell’azienda sono le forti competenze ingegneristiche e sui materiali, la capacità di progettare e realizzare una vasta gamma di valvole meccaniche, di controllo e di sicurezza e di fornire una serie di servizi quali design e reverse engineering, ottimizzazioni, riparazioni, manutenzione ed assistenza sul campo per valvole ed attuatori, a marchio F.R.I. ed altri”, afferma l’imprenditrice Tania Iuri. Le numerose certificazioni di qualità e di prodotto (API, CE, Atex, EAC, etc.), le approvazioni di vendor list ottenute con le primarie aziende che operano nei settori dell’energia e petrolifero, oltre alle collaborazioni con tutte le maggiori società di ingegneria del settore, testimoniano il livello di qualità e professionalità dell’azienda che, dopo aver più che raddoppiato il proprio fatturato negli ultimi 3 anni, è cresciuta anche in termini di risorse e conta attualmente 17 addetti, prevalentemente laureati o diplomati, e collaborazioni con oltre una decina di aziende dell’indotto locale ed una cinquantina di aziende italiane ed estere.

La Fri, con un portafoglio ordini già acquisito per il 2021 di 8 milioni di euro, pari a più del doppio rispetto all’anno in corso si prepara per i prossimi traguardi puntando su tecnologia, nuove risorse qualificate e nuove collaborazioni con fornitori specializzati.