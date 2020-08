Prata, 40 nuovi posti di lavoro sul territorio comunale

Il Consiglio comunale di Prata di Pordenone la scorsa settimana ha votato favorevolmente all’unanimità, la variante al piano regolatore proposto dall’azienda Nicos.

Si tratta di un ampliamento di un sito industriale di 11.500 metri quadrati: le ditte proponenti hanno presentato una relazione nella quale hanno illustrato il piano di sviluppo aziendale, che prevede sia il recupero dell'edificio aziendale esistente, ma anche un ampliamento dello stesso. Questo per fare in modo che una parte della produzione che attualmente si trova all'estero, in particolare in Bulgaria, possa essere portata a Prata.

Nicos ha la necessità di disporre di nuovi spazi per funzioni di lavorazione, stoccaggio e imballaggio merci funzionalmente collegati all’unità produttiva esistente, parte dei quali per trasferire alcune attività svolte dalla consociata che si trova nella città di Botevgrad. Per questo motivo si apriranno 40 nuove posizioni lavorative, mentre 10 dipendenti saranno trasferiti a Prata da altre sedi aziendali.



Nell'iter, ci sono stati dei rallentamenti, dovuti al Covid e alla preparazione di un decreto da parte della Regione Friuli Venezia Giulia con le riserve su questo progetto.: con la prima riserva la Regione Friuli Venezia Giulia chiedeva al Comune di Prata di implementare la trattazione dando conto in maniera puntuale di quello che era stato già riferito e trattato nella relazione, ma che non era stato esplicitato, secondo Trieste, adeguatamente.Con la seconda si riferiva invece agli aspetti legati alla compatibilità di questa previsione con il piano paesaggistico regionale. Il Comune dimostra che la variante è compatibile grazie a un approfondimento sulle zone verdi che saranno realizzate nel sito.Con l’e generare anche nuovi posti di lavoro a Prata.Il Sindaconon nasconde la propria soddisfazione: "Il superamento delle riserve espresse dalla Regione e la relativa approvazione della variante costituiscono un, che a lavori finiti ospiterà un complesso produttivo che offrirà 50 nuovi posti di lavoro, a vantaggio della nostra economia. Ringrazio – aggiunge – questi imprenditori che credono nella capacità e qualità italiana".