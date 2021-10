Pratic investe 10 milioni e amplia lo stabilimento

Nuova sede e due ampliamenti in appena dieci anni. Lo sviluppo della Pratic di Fagagna si misura in metri quadrati e quelli della nuova area produttiva saranno 7.500 metri quadrati. L’azienda dei fratelli Dino ed Edi Orioli naviga con il vento in poppa. La pandemia ha impennato la domanda di tende, pergole e dehors, sia per private abitazioni sia per luoghi pubblici, e soltanto la carenza di materie prime e di componenti elettriche sta mettendo il bastone tra le ruote.

“L’anno scorso nella prima ondata pensavamo di perdere il 30% di fatturato – dichiara Dino Orioli – e alla fine abbiamo chiuso con un aumento del 10 per cento arrivando a 45,8 milioni di euro. Quest’anno chiuderemo il bilancio con 64 milioni di euro (circa il 35% realizzato all’estero) e abbiamo ordini per 70 milioni di euro”.

Per sfruttare la crescita c’è bisogno di impianti e magazzini e così la Pratic ha deciso di investire 10 milioni di euro per l’ampliamento del moderno sito produttivo di Fagagna. Il nuovo edificio, progettato dallo studio Geza di Udine, riprende il design dell’intero complesso inaugurato nel 2011. Qui troverà spazio, in particolare, un avveniristico magazzino automatizzato per lo stoccaggio dei componenti. Parallelamente l’azienda sta provvedendo a nuove assunzioni e da gennaio prossimo avvierà il terzo turno di lavoro.