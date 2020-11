Nonostante le limitazioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria, i Premi Inarchitettura 2020 per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno comunque avuto il loro corso. La giuria composta da: Lucia Krasovec Lucas (Inarch), Andrea Bazzichetto (imprenditore), Michele Franzina (Inarch), Andrea Giordano (docente universitario), Donato Riccesi (imprenditore edile) e Alessandro Zattarin (musicologo e letterato) ha individuato, tra più di 180 opere candidate, 18 realizzazioni particolarmente meritorie.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere il valore dell’opera costruita, quale esito della partecipazione di tutti coloro che hanno contribuito -a vario titolo- alla sua realizzazione: i premi quindi sono assegnati non solo ai progettisti, ma anche ai committenti e alle imprese esecutrici.

Le opere premiate sono divise nelle seguenti categorie: nuove costruzioni sopra i 5 milioni di euro (2 premi); nuove costruzioni sotto i 5 milioni di euro (3 premi); giovani progettisti (2 premi); rigenerazione urbana (2 premi); riqualificazione edilizia (3 premi); menzione speciale della giuria (2 menzioni); premi speciali dei partner (4 premi). Aquesti si aggiungono tre Premi alla Carriera e un Premio intitolato a Bruno Zevi per la diffusione della cultura architettonica.

Viste le limitazioni imposte, la cerimonia di proclamazione dei vincitori avverrà a distanza sulla piattaforma Zoom venerdì 13 novembre dalle 16 su piattaforma zoom e in streaming anche dalla pagina Facebook di Archiportale.

Quando le condizioni lo permetteranno si terrà la cerimonia in presenza a Treviso presso Palazzo Giacomelli, durante la quale saranno consegnate fisicamente le targhe.

In quell’occasione i tre vincitori del Premio alla Carriera (Luciano Semerani per il Friuli Venezia Giulia, Werner Tscholl per il Trentino Alto Adige e Carla Tagliaferri per il Veneto), che per il loro contributo all’architettura contemporanea rappresentano un’eccellenza all’interno del panorama architettonico nazionale e internazionale, terranno la propria lectio magistralis. Infine, al termine della cerimonia in presenza si svolgerà una tavola rotonda sullo “stato dell’architettura nel Nordest”.

I Premi Inarchitettura 2020 sono stati promossi da Inarch e ANCE in collaborazione con Archilovers.