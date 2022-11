Premio Cambiamenti Cna, i vincitori del Nordest

Si è svolta stamani, al Garden 13 di Padova, la Semifinale Nordest del Premio Cambiamenti 2022, il grande concorso che scopre, premia e sostiene le migliori imprese e startup italiane nate negli ultimi quattro anni, che abbiano saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

Cambiamenti 2022 ha l’obiettivo di riconoscere il merito e offrire occasioni di confronto e visibilità a quelle imprese che con la loro attività rappresentano ogni giorno il meglio dell’Italia e rendono il Paese competitivo. Rivolto a imprese di persone o di capitali in fase di startup, costituite dopo il primo gennaio 2018 e che non superino ad oggi 50 dipendenti, è un’iniziativa dedicata alle neo-imprese di micro-piccole dimensioni con sede in Italia che abbiano saputo innovare prodotti e processi, attraverso la loro quotidiana attività, con l’ambizione di rappresentare al meglio il nostro Paese. Imprese con capacità di introdurre un cambiamento nel loro settore di attività, nel territorio dove operano o nella comunità che vivono.

Per partecipare i candidati devono iscriversi al Premio durante la fase di candidatura, raccontando la propria attività, secondo le modalità di seguito indicate e per mezzo di un form di partecipazione. Il Premio Cambiamenti non è un’operazione con finalità commerciali ma ha come obiettivo quello di premiare e riconoscere il merito delle imprese, incoraggiando, dando visibilità e offrendo concrete possibilità di formazione e di supporto alle candidate che ne prenderanno parte.

A questa edizione partecipano 5.262 startup e sono 1.080 le imprese candidate. 48 imprese iscritte dal Nordest di cui 20 sono giunte in semifinale: 10 dal Veneto, 6 dal Friuli Venezia Giulia e 4 dal Trentino Alto Adige.

L’AZIENDA VINCITRICE. La Giuria della Semifinale Nordest composta dal Presidente Cna Giovani Imprenditori Veneto Diego Stimoli; il Presidente Cna Giovani Imprenditori Friuli Venezia Giulia Massimiliano Petri; il Presidente Cna Trentino Alto Adige Claudio Corrarati; il Presidente Cna Nazionale Giovani Imprenditori Marco Vicentini; e dal componente esterno Jacopo Naidi, fondatore di Open Marketplace srl ha selezionato quale Azienda Vincitrice che andrà a Roma per la finale in programma il 15 dicembre: Circular Fiber srl di Pordenone con sede operativa di prossima apertura nel veneziano; seconda classificata Eubiome e terza classificata Playcast, entrambe di Padova.

Circular Fiber: focus iniziali del team tecnico sono gli scarti derivati dall'industria dei carciofi. Saranno valorizzati e rigenerati in farina edibile che andrà poi a costituire uno dei vari possibili prodotti finiti derivanti da prodotti amidacei (es. pasta, grissini, pane). C'è un enorme spreco dalla trasformazione industriale dei carciofi. I rifiuti agricoli hanno un valore fino ad un massimo del 75% in caso di produzione dei "cuori di carciofo". Uno degli obiettivi principali del progetto è promuovere l'interesse per l'economia circolare attraverso la valorizzazione degli scarti agroalimentari e la difesa del territorio e della sua biodiversità.

L'opportunità di mercato che abbiamo visto è stata quella di trasformare un prodotto altamente deperibile, come gli scarti di carciofo, in un prodotto come la farina che, dopo un processo produttivo innovativo, ha una durata fino a tre anni. I prodotti saranno: una speciale farina di carciofi prodotta secondo un processo innovativo (sotto licenza di brevetto) e bioprodotti. Di prossima apertura nel veneziano la sede operativa.

“Il Premio Cambiamenti è un’occasione unica di essere veri protagonisti del nuovo modo di fare impresa di cui il nostro Paese ha bisogno – ha sottolineato Massimiliano Petri Presidente Cna Giovani Imprenditori del Fvg, delegato dal Presidente Regionale FvgMeletti Maurizio a porgere i saluti finali –. Un’evoluzione in primo luogo culturale che considera la sostenibilità un’occasione di crescita, la responsabilità sociale d’impresa e la capacità di ripartenza una scelta etica e l’innovazione una vocazione alla novità. Affinché questa transizione si realizzi è necessario mettere al centro il futuro e i diritti delle nuove generazioni, che devono essere considerati i principali artefici del vero cambiamento. Penso che con l'evento congiunto di oggi si sia fatto un passo avanti verso questa direzione soprattutto portando alla finale di Roma startup d'eccellenza del Nord Est”.

La giornata si è svolta con la Presentazione Imprese e Startup semifinaliste, cui è seguita una relazione di Luca Rigoldi, Pugile Professionista e Campione Europeo, su come le regole e i valori della boxe si fondano con quelli della vita e del business dal titolo Dialogo tra sport ed imprenditoria; ed un intervento curato CNA Giovani Imprenditori: Cosa facciamo. A seguire, in chiusura di mattinata, la Cerimonia di Premiazione.

Al 1° luglio 2022 le startup innovative italiane iscritte al Registro delle imprese sono 14.621, il 3,7% di tutte le società di capitali di recente costituzione. Produzione di software, consulenza informatica, ricerca e sviluppo, fabbricazione di macchinari e prodotti elettronici si confermano le attività di maggiore incidenza. Per quanto riguarda le province, tra le prime dieci ci sono: Milano (2.737 startup), Roma (1599), Napoli (675), Torino (532), Bari (362), Bologna (358), Padova (331), Salerno (302), Bergamo (291) e Brescia (286).

Se si considera invece il numero di startup innovative in rapporto al numero di nuove società di capitali, tra le prime dieci province: Trento, Milano, Terni, Potenza, Udine, Pordenone, Pisa, Trieste, Bologna e Ascoli Piceno.