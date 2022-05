Premio europeo per Tonutti Tecniche Grafiche

Tonutti Tecniche Grafiche Spa ha conquistato il terzo gradino del podio agli Fta Europe Diamond Awards, la più importante manifestazione d’Europa dedicata alla stampa flessografica, tenutasi a Milano il 5 maggio. Dopo l’oro conquistato a livello nazionale, nella categoria “Stampa di etichette a banda stretta”, il bronzo europeo non può che confermare l’eccellenza nella stampa dell’azienda friulana, annoverando Tonutti tra i migliori stampatori europei.

Tra gli aspetti maggiormente apprezzati dalla giuria, composta da illustri esperti della grafica a livello internazionale, vi sono la particolare cura nella morbidezza delle sfumature, la stesura dell’inchiostro nei pieni e la nitidezza dei tratti e il perfetto registro. Il riconoscimento è duplice in quanto premia sia la stampa che la prestampa, che Tonutti offre come servizio interno.

Il ceo Maria Teresa Tonutti esprime con orgoglio la soddisfazione nei confronti del suo team per il conseguimento di questo prestigioso riconoscimento: “Il premio è frutto di un enorme lavoro di squadra che investe tutti i reparti aziendali: produzione, prestampa, ufficio tecnico, commerciale, marketing, amministrazione, tutti coralmente orientati al miglioramento continuo".

I numerosi premi ricevuti negli ultimi anni a livello nazionale e internazionale attestano il primato di un’azienda, leader nel mondo del labelling che, nonostante il complesso periodo storico caratterizzato dalla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dal loro aumento di prezzo, riesce a garantire ai suoi clienti prodotti di altissima qualità.

Tonutti Tecniche Grafiche Spa nasce a Fagagna nel 1945 grazie all’intuito geniale del fondatore Pietro Mario Tonutti al quale è poi seguita la direzione del figlio Manlio, attuale presidente, che ha contribuito in maniera significativa alla crescita aziendale. L’impresa, giunta alla terza generazione, è ora capitanata da Maria Teresa, attuale Ceo.

Leader a livello nazionale nella stampa di etichette di pregio per vari mercati, in particolare per il beverage (vino, acque minerali, beer, spirits), per il settore farmaceutico, la cosmesi e l'alimentare, la Tonutti Tecniche Grafiche Spa conta attualmente 107 dipendenti, più di 600 clienti dislocati in Italia, Europa e Usa e un turnover di oltre 21 milioni di euro.

Possiede tutte le tipologie di stampa esistenti (Offset, Flexo, Serigrafica, Digitale) per la realizzazione di etichette carta/colla, autoadesive, roll-fed e sleeve, con un parco di 13 macchine da stampa, in continua espansione. É inoltre specializzata nella presentazione di Mokup e nel Graphic Design.

Due date segnano la recente storia aziendale: il 2013 che vede l’inizio del radicale percorso di Lean Transformation, tutt’ora in essere, e il 2021 anno che dà inizio formalmente al percorso di sostenibilità aziendale con la pubblicazione del Primo Bilancio Sociale.

Tra i vari riconoscimenti ricevuti dall’azienda si segnalano l’Oscar della Stampa quale migliore azienda italiana per la stampa di etichette, conseguito nel 2014, il secondo posto al Fedrigoni Top Award e il Primo Posto al Best in Flexo nella stampa di etichette a banda stretta, entrambi ottenuti nel 2021 che confermano l’eccellenza di Tonutti in termini di qualità.