Premio Leonardo ad Andrea Illy

Dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid, è tornata la Giornata Qualità Italia del Comitato Leonardo, con la consegna a palazzo Barberini, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei riconoscimenti. Il Premio Leonardo 2019 è stato conferito quest'anno ad Andrea Illy, presidente di illycaffè.

"Dopo lunghi mesi in cui la paura si è mescolata al coraggio, torniamo a celebrare la qualità e l'eccellenza produttiva italiane con occhi nuovi verso il futuro", commenta Luisa Todini, Presidente del Comitato Leonardo. "Deve continuare la costruzione di una narrazione nuova per il Made in Italy che, facendo leva sulla tradizione, coniughi tecnologia e innovazione sostenibile, valorizzando la nostra unicità sui mercati internazionali".

I Premi Leonardo Qualità Italia 2019 sono stati assegnati a quattro eccellenze: i vini Allegrini, la società dei lanciatori spaziali Avio, Fabbri 1905, società di liquori e sciroppi celebre per l'amarena, e Flou arredamenti, mentre il Premio Leonardo International 2019 è stato conferito a Beda Bolzenius, presidente e ad Marelli. Quest'anno è stato istituito anche il Premio Leonardo Impresa Storica, assegnato a Fratelli Piacenza, lavorazione della lana dai primi decenni del '700. Il Premio Leonardo Start Up è per Bioscience Genomics, uno spin off accademico partecipato da Bioscience Institute di San Marino e dall'Università Tor Vergata di Roma. Consegnati anche undici premi di Laurea.