Premio per l’Innovazione a Passoni Design

Alla Passoni Design – Passoni Luigi Sedie Srl, azienda del Manzanese giunta alla quarta generazione, è stato riconosciuto il prestigioso Premio nazionale per l’Innovazione, denominato “Premio dei Premi”, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su concessione del Presidente della Repubblica. Il premio è conferito annualmente a imprese industriali e di servizi, banche, pubbliche amministrazioni, studi di design e start up accademiche che abbiano realizzato innovazioni rilevanti di prodotto o di processo.

Giunto all'undicesima edizione, la Passoni Design è la prima azienda friulana a ricevere questo riconoscimento di assoluta eccellenza nazionale. Il progetto premiato è Genea design by atelier oï con la motivazione di eccellenza italiana per lo sviluppo di prodotti e tecniche produttive uniche, brevettate, di elevata qualità, design, altamente naturali e sostenibili. A premiare l’azienda è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme al Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone e al Ministro per l'Innovazione Paola Pisano.

Tommaso Passoni, direttore commerciale e marketing dell’azienda ha dichiarato: “è un grande onore poter ricevere questo ambito riconoscimento che premia anni di continua ricerca e sviluppo. Desideriamo condividerlo con tutti i nostri dipendenti capaci di dare alta qualità e impegno nel realizzare prodotti apprezzati in tutto il mondo".