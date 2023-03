E’ stato presentato oggi, a Duino Aurisina, "Vitovska Frutto del Carso", volume realizzato con il contributo di PromoTurismo Fvg, riedizione aggiornata e in più lingue (italiano, sloveno, tedesco e inglese) a distanza di quindici anni dal primo libro sulla Vitovska dal titolo "Vitovska, i vitigni dal mare al Carso".

La prefazione è di Carlin Petrini, i testi di Stefano Cosma e Veronica Marzini.

La nuova pubblicazione – evidenzia la Regione FVG - vuole rendere omaggio alla Vitovska come vero tesoro nascosto del Carso e al suo intimo rapporto con la storia e la cultura del territorio.

“Il ruolo giocato dall'enoturismo – ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Bini - è sempre più cruciale in Friuli Venezia Giulia. Infatti, l'80 per cento dei visitatori sceglie una destinazione tenendo conto dell'offerta enogastronomica del posto. E proprio l'enoturismo è stato in grado di favorire la crescita di tante piccole aziende che oggi rappresentano uno dei motori per la promozione territoriale, anche in questa zona della Venezia Giulia e del Carso, incentivando un indotto fatto di realtà agroalimentari e di agriturismi che è decisamente in crescita”.



Oggi – è stato detto - il Carso rappresenta nel panorama vitivinicolo internazionale, un simbolo di artigianalità e di forte legame con la comunità rurale. Un territorio che ha enormi potenzialità e che ha avuto il riconoscimento di Duino come capitale italiana del vino nel 2022.La Regione punta molto sull'enograstronomia, un segmento non legato alla stagionalità e che può contare su tutti i mesi dell'anno.Nell'ultimo anno, secondo i dati della Regione, il segmento del vino ha pesato per il 21 per cento nel comparto agroalimentare con quasi 30 mila ettari coltivati a vigneto. Il settore occupa più di 23 mila addetti nelle 6.600 aziende vitivinicole. Il valore dell'export è stato di 180 milioni di euro.