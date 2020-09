Prestito a tasso zero per l'avvio della scuola

Fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile richiedere il nuovo finanziamento agevolato messo a disposizione degli studenti e delle loro famiglie da Crédit Agricole FriulAdria. Per venire incontro ad esigenze concrete, come le spese da sostenere ad inizio anno scolastico per libri, materiali, trasporti, computer, smartphone e altro ancora, la Banca ha ideato un prestito ad hoc fino a 5 mila euro, a tasso zero, della durata di 12 mesi.

Una vera e propria apertura di credito per gli studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’obbligo all’Università, utilizzabile anche per arricchire il proprio percorso formativo con corsi, master o nuovi progetti di studio. Per informazioni è possibile rivolgersi a tutte le filiali di Crédit Agricole FriulAdria del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.