Prevenzione della crisi d’impresa e risanamento aziendale

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine, organizza il Mini Master online “Adeguati assetti, prevenzione della crisi e risanamento alla luce del D.L. 118/2021”.

Il Mini Master inizierà martedì 19 ottobre 2021 dalle 15 alle 18 e proseguirà martedì 26 ottobre. Sarà trasmesso in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 6 crediti formativi.

Con l’emanazione del Decreto Legge del 24 agosto 2021, n. 118, il legislatore ha introdotto strumenti che incentivino le imprese ad individuare alternative percorribili ai fini della ristrutturazione o del risanamento aziendale, ma anche di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative rispetto al fallimento.

In particolare, di estrema attualità è il differimento e l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza introdotto con il D.lgs. 14 del 12 gennaio 2019, nonché l’introduzione della procedura negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Obiettivo del percorso formativo è dunque fornire ai partecipanti una panoramica sulle novità introdotte e sugli strumenti per affiancare come consulenti le imprese che si trovano ad affrontare una fase delicata della vita aziendale. Nel primo appuntamento si approfondiranno aspetti quali, l’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, gli indici di rilevazione tempestiva della crisi e la valutazione delle prospettive di continuità aziendale. Il secondo incontro, invece, si concentrerà sui temi quali la pianificazione, il controllo e il risanamento aziendale, il ruolo di controllo dei sindaci e dei revisori, l’emersione della crisi e i possibili rimedi, le prospettive di risanamento e costruzione del piano e la composizione negoziata della crisi.

Il Mini Master sarà tenuto da Michele Bana, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Pubblicista, membro della Società Tra Professionisti BFA Sistema Spa.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org