Prezzi alle stelle, Garbellotto dona mille euro a ogni dipendente

Mille euro a dipendente. Questa la cifra messa a disposizione da Garbellotto, azienda che produce botti e barriques dal 1775 e che, un anno fa, si è spostata dal Veneto in Friuli, inaugurando il nuovo stabilimento a Sacile, denominato “Intelligenza Artigianale”.

La somma servirà, a titolo di welfare, per affrontare il caro bollette e benzina che sta mettendo in crisi le famiglie.

“Il bonus – fa sapere l’azienda - sarà distribuito integralmente senza tassazione attraverso la nuova piattaforma di welfare aziendale”. Ma non è tutto. La famiglia Garbellotto, da sempre vicina ai suoi dipendenti - un’ottantina - concederà come ogni anno, una borsa di studio in onore del commendatore Pietro Garbellotto a due studenti meritevoli, correlati all’azienda.

Il bonus erogato ai dipendenti va di pari passo con i piani di sostenibilità dell'impresa, che ha in progetto l’indipendenza energetica attraverso l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico già esistente.