Primo Bilancio Sociale per Tonutti Tecniche Grafiche

Con grande entusiasmo Tonutti Tecniche Grafiche Spa presenta il primo Bilancio Sociale relativo al 2020, punto di arrivo dell’intrapreso percorso di sostenibilità, redatto grazie al prezioso supporto dei professionisti di Anima Impresa, associazione impegnata nello sviluppo e nella promozione della CSR.

L’azienda, specializzata nella stampa di etichette di pregio per vari mercati, in particolare per quello del food and beverage, del vino in primis, è la prima in Friuli Venezia Giulia e tra le poche nel Nord Est, nel suo ambito, ad essersi dotata di rendicontazione sociale al fine di dichiarare in maniera chiara e trasparente l’impatto sociale ed economico generato a favore degli interlocutori interni ed esterni e del contesto sociale e territoriale in cui opera.

La genesi del percorso sostenibile va ricercata nel 2013 quando la Tonutti Tecniche Grafiche ha deciso di adottare un modello organizzativo lean, mettendo in atto un’innumerevole serie di azioni virtuose in termini di organizzazione, di flessibilità operativa, di cambiamento della concezione del ruolo della risorsa umana, esprimendo la propria totale vocazione alla logica del miglioramento continuo.

Il Bilancio Sociale è per l’azienda importante strumento di comunicazione interna in quanto consente di condividere obiettivi e risultati raggiunti da e con i propri collaboratori ma anche mezzo di condivisione con i propri stakeholders esterni.

Al centro della strategia sostenibile vi è la ricerca di materiali e soluzioni di imballo a basso impatto ambientale per fornire una proposta green a tutti coloro che desiderano dotarsi di packaging ecologici.