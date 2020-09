Principio d'incendio in centro a Monfalcone questa mattina, in piazza Cavour, durante il mercato. Una persona, all'interno della sua proprietà, ha dato fuoco ad alcuni rami secchi, in modo che credeva controllato, ma poi non è stata in grado di governare le fiamme.

Presa dal panico, ha gettato dell'acqua sul cumulo di verde e rami causando la produzione di notevole quantità di fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Isontino che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale.