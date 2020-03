Pro e contro dello stop per due settimane

In presenza delle sempre più insistenti voci di generale chiusura delle attività produttive Confapi Fvg ha raccolto le opinioni di tutti i Presidenti di categoria, invitandoli a pronunciarsi su questa eventualità. Le opinioni sono discordanti, anche perché provenienti da settori diversi, alcuni dei quali hanno risentito meno rispetto ad altri che hanno risentito molto dell’attuale emergenza.

Se si volesse giungere a una chiusura si evidenziano i seguenti tratti comuni:

- Non è possibile chiudere da un giorno all’altro, ma deve essere dato un minimo preavviso di alcuni giorni per consentire alle merci in circolazione di giungere a destinazione.

- Le esenzioni non potrebbero solo riguardare beni di prima necessità (alimentari, farmaceutici et similia), in quanto questi settori sono strettamente collegati con altri: si pensi solo ai materiali per il confezionamento dei prodotti.

- Si consideri ancora che da anni le nostre imprese per ineludibile necessità economica sono state costrette ad azzerare il magazzino, per cui un blocco con effetto immediato provocherebbe anche una paralisi per quei prodotti di cui si vuole garantire la circolazione.

- Non si dimentichi che la gravissima crisi del 2008 non è stata ancora superata e che molte sono ancora le imprese (da 1/3 alla metà a seconda dei settori) già oggi a rischio di sopravvivenza e che, se dovessero chiudere anche solo per qualche settimana, forse non sarebbero più in grado di riaprire senza un immediato sostegno finanziario.

- Ci sono settori produttivi che per loro natura non possono sospendere le attività, si pensi solo alle acciaierie; ci sono imprese che, parimenti, per motivi organizzativi non possono cessare la propria attività in quanto chiamate a fornire manutenzione ed assistenza 24 ore su 24 in tutto il mondo.

Pe il Presidente di Confapi Fvg, Massimo Paniccia, che ha sintetizzato le varie posizioni emerse, si può anche prendere in considerazione una chiusura di due settimane, con adeguato preavviso, come un Ferragosto supplementare, a condizione di essere certi di poter riprendere l’attività a questa scadenza, diversamente si pregiudicherebbe l’impresa e l’intera economia.