Proclamato lo sciopero alla Castalia di Sedegliano

Proclamato questa mattina lo sciopero alla Castalia di Pannellia di Sedegliano, azienda del settore metalmeccanico che dà lavoro a 22 persone e che è attiva dal 2007. Del Gruppo Self di Rivignano, si occupa di fusioni di alluminio. Per questa mattina era stato fissato un incontro con le organizzazioni sindacali di Cgil e Cisl, che è stato annullato dalla proprietà nel tardo pomeriggio di ieri.

C'è grande timore tra sindacati e lavoratori; è stato chiesto immediatamente un incontro alla Regione, a Confindustria e alla proprietà per capire come poter attivare un ammortizzatore sociale per le maestranze.