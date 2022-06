Produzione a zero difetti grazie al Lama Fvg

Contribuire alla produzione a zero difetti. È l’obiettivo dell’attività della nuova Sala metrologica per misurazioni ad altissima precisione del Laboratorio di meccatronica avanzata Lama Fvg, insediato nell’Uniud Lab Village dell’Università di Udine. Uno spazio tecnologico con attrezzature avanzate del valore di circa 400 mila euro, di cui 150 mila finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La Sala è destinata alle attività di ricerca e sviluppo, anche con aziende manifatturiere del territorio, in particolare dei settori automotive, medicale e metalmeccanico.

All’inaugurazione sono intervenuti il direttore del Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura dell’Ateneo, Alessandro Gasparetto, il responsabile del laboratorio Lama Fvg, Marco Sortino; il vice presidente di Confindustria Udine, con delega all’innovazione, Dino Feragotto, e il responsabile Italia di Hexagon, Bruno Rolle.

La struttura nasce da una collaborazione del Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura con la multinazionale Hexagon, che ha contribuito con attrezzature (in comodato d’uso gratuito) del valore di circa 250 mila euro. L’accordo è stato agevolato da AlmaTec, azienda locale che rappresenta la multinazionale che ha contribuito alla realizzazione della sala.

La Sala metrologica completa la dotazione del laboratorio Lama Fvg. Permette infatti la misurazione dei pezzi, la verifica della qualità di forma e superficie, e misure per la certificazione della qualità sia su prodotti ottenuti da stampa 3D – principale ambito del laboratorio – che da altre tecnologie di fabbricazione convenzionali.

La Sala è provvista di una macchina di misura a coordinate a portale e di uno scanner laser mobile modello a 7 assi su treppiede. È stato inoltre installato un profilometro ottico a 5 assi all’avanguardia, per la caratterizzazione geometrica e di superfici di componenti meccanici, acquisito grazie al finanziamento della Regione.

L’evento è stato anche l’occasione per fare il punto sulle prospettive delle aziende metalmeccaniche della regione. Un focus al quale hanno partecipato: Agostino Pettarini, dell’omonima azienda di componentistica meccanica di precisione, che ha parlato della produzione a zero difetti Matteo Querini, di Eurolls, che ha illustrato l’uso avanzato della simulazione per l’innovazione di processo, e Marco Sortino, che ha spiegato le implementazioni e dimostrazioni avanzate possibili grazie all’integrazione delle nuove macchine con la dotazione del Lama Fvg.

"La sala metrologica – ha detto il direttore del dipartimento, Alessandro Gasparetto – è un esempio virtuoso di collaborazione tra università e azienda. Il Lama Fvg, attivo dal 2016, è un laboratorio che ha acquisito una rilevanza anche oltre l’ambito regionale per la sua attività di ricerca scientifica svolta anche in collaborazione con realtà aziendali. Esso costituisce un punto di riferimento anche per gli altri laboratori presenti all’interno dell’Uniud Lab Village, che il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura e tutto l’Ateneo stanno sostenendo con un grande piano di sviluppo".

"Questa installazione rappresenta un nuovo, importante, passo di sviluppo del concetto del Lab Village ed in particolare di Lama Fvg – sottolinea il direttore del laboratorio, Marco Sortino –. Ringraziamo e rendiamo merito ad Hexagon e AlmaTec di avere creduto ed investito in questo progetto, i cui risultati andranno a beneficio sia della popolazione universitaria che del sistema economico territoriale. Sono già molte le aziende del territorio che, non essendo strutturate per dotarsi di queste tecnologie in proprio, si avvalgono della nuova sala metrologica per i progetti di innovazione. Questo modello di collaborazione è vincente e lo stiamo proponendo ad altri partner di eccellenza in altri ambiti tecnologici di potenziale interesse delle piccole e medie imprese regionali".

"Continua la crescita del progetto Uniud Lab Village, dove Università ed impresa – ha affermato il vicepresidente di Confindustria Udine con delega all’innovazione, Dino Feragotto – lavorano insieme per rendere concreta l’eccellenza scientifica, tradurla in competitività industriale e innovazione, per un più alto livello di competenza, impiegabilità e attrazione dei giovani laureati, che qui hanno l’opportunità di toccare con mano e in anticipo le tecnologie innovative applicate all’attività d’impresa. Due messaggi molto diretti, vorrei lanciare. E anche formulare un auspicio. Il primo messaggio è rivolto ai ragazzi: a loro dico che gli studenti all’Università di Udine trovano un contesto di studio, ricerca e collaborazione con le imprese unico. Il secondo messaggio è indirizzato alle aziende, soprattutto alle piccole, che sono la maggioranza nel nostro territorio: fatevi avanti e utilizzate questi laboratori. L’auspicio, infine, è che questo luogo possa diventare anche un generatore di nuova impresa. Nel Lab Village sono già presenti startup e spin off universitari di rilievo. Dobbiamo fare in modo che queste neo imprese prendano il volo".

Il Lama Fvg è nato sei anni fa dalla collaborazione tra le università di Udine e di Trieste e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa) del capoluogo giuliano. È un centro internazionale di eccellenza per l’innovazione industriale che si occupa, in collaborazione con importanti realtà industriale, di automazione industriale avanzata, manutenzione predittiva e trasformazione di dati in valore attraverso applicazioni digital twin.