Professionisti e imprese alla sfida del Pnrr

Beni strumentali, sviluppo, innovazione, formazione, e sostenibilità: su questi pilastri si basa la strategia del Governo per incentivare le imprese a puntare sulla trasformazione digitale e la transizione ecologica grazie ai crediti d’imposta. E proprio questi saranno i temi al centro del seminario online “PNRR: Sempre più transizione, energetica, ambientale, sociale. Transizione 4.0: nuovo Patent Box” organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

L’appuntamento formativo è in programma giovedì 5 maggio dalle 9.30 alle 12.30 in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 3 crediti formativi.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) mette in campo un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni, con l’obiettivo di dare avvio a una grande stagione di riforme per l’Italia e di accompagnare l’evoluzione digitale e la transizione ecologica delle imprese. In questo contesto assume un ruolo cruciale la figura del commercialista chiamato ad affiancare le aziende nel cogliere le opportunità messe a disposizione.

Obiettivo dell’incontro è perciò fornire ai partecipanti una panoramica delle novità introdotte per incentivare l’innovazione, la digitalizzazione delle imprese, la sostenibilità e gli investimenti green. In particolare l’incontro si focalizzerà su tre temi di grande attualità quali i nuovi crediti d’imposta a favore di imprese energivore e non, le modifiche riguardanti l’allargamento della platea di imprese che possono beneficiare dello strumento PNRR “Transizione digitale ed ecologica”, finanziamento agevolato erogato attraverso il Fondo 394/Pnrr gestito da Simest in convenzione con il ministero per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale. Infine un focus sarà dedicato al Patent Box come strumento per sostenere e agevolare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo.

Intervengono come relatori: Alessandro Santilli, Energy e Sustainability Expert di Leyton, Angelo Corrado, Business Developer di Leyton, e Alberto Malerba, Innovation Specialist di Leyton.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org