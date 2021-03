Progetto Arianna, logo alle strutture virtuose

Durante un incontro che si è svolto online nei giorni scorsi, a cui hanno partecipato l’Assessore alle Pari opportunità Marina Bidin e diversi operatori del territorio lignanese, sono state presentate le attività legate al Progetto Arianna, iniziativa avviata nel 2018 con cui il Comune di Lignano vuole rispondere ai bisogni di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti del comparto turistico e, più in generale, diffondere una cultura del benessere lavorativo. L’Amministrazione comunale crede nell’importanza di continuare a lavorare per sensibilizzare gli operatori in tal senso e, per questo, conferma anche per la stagione turistica 2021 la prosecuzione del progetto con due iniziative in particolare.

La prima è l’assegnazione, per il terzo anno consecutivo, del logo “Lignano for workers. Lignano per chi lavora”, che viene assegnato sotto forma di targa e vetrofania alle realtà aziendali in grado di dimostrare un particolare impegno, attenzione e iniziative volti a rispondere in modo proattivo ai bisogni dei dipendenti. Il logo prevede una declinazione su tre livelli (SILVER, GOLD e PLATINUM), pensati per distinguere gradi diversi di impegno da parte delle aziende e viene assegnato previa autocandidatura dell’azienda. Le realtà interessate possono farne richiesta compilando e inviando al Comune di Lignano l’apposita scheda di autocandidatura entro e non oltre il 19 aprile.

Uno dei criteri ritenuti importanti per accedere al logo è la volontà dell’impresa di investire sulla formazione e lo sviluppo delle competenze dei propri collaboratori e collaboratrici: non solo per quello che riguarda gli aspetti tecnici del loro lavoro, ma anche rispetto alle competenze cosiddette “trasversali”, che aiutano a migliorare la qualità della collaborazione all’interno dei team e il clima di lavoro. In questo senso, il Comune prosegue la seconda iniziativa, mettendo a disposizione del personale delle aziende turistiche lignanesi tre pillole formative gratuite sulle “soft skill”. Questa formazione verrà erogata in modalità online nelle mattine del 26 marzo, 9 e 16 aprile ed è aperta sia al personale contrattualizzato che in via di contrattualizzazione per la stagione 2021. Il termine per iscrivere i propri dipendenti al corso è il 19 marzo.

Per le iscrizioni, è possibile scrivere a educazione@lignano.org o a progettoarianna.comunelignano@gmail.com

Maggiori informazioni sul progetto, i corsi, il logo, i requisiti necessari ad ottenerlo e il modulo di autocandidatura si possono trovare sul sito del Comune di Lignano, a questo link