Programmare in Java, Euris cerca personale

L’11 aprile a partire dalle 16 è in programma l’incontro online con il Gruppo Euris Spa, azienda del settore Ict, alla ricerca di nuovo personale con specifiche competenze nel linguaggio di programmazione Java da inserire nel proprio organico tramite un corso di formazione preliminare della durata di 450 ore, realizzato da Ires Fvg nell’ambito del progetto Pipol.

Non è richiesta un’esperienza professionale specifica, ma forte interesse per l’informatica maturato anche attraverso approfondimenti personali, scolastici o extrascolastici, preferibilmente un diploma di scuola superiore o laurea ad indirizzo tecnico-scientifico o informatico, una conoscenza di base della programmazione informatica e degli elementi relativi alla programmazione di oggetti.

L’iniziativa è promossa dalla Regione – Servizio interventi per i lavoratori e le imprese in collaborazione con il Gruppo Euris Spa e Ires Fvg. Tutte le informazioni per partecipare al seminario informativo o per candidarsi al percorso formativo sono disponibili sui della Regione Fvg (www.regione.fvg.it sezione lavoro e servizi per i lavoratori) e dell’Ires Fvg (www.iresfvg.org). Per maggiori informazioni è possibile contattare servizi.imprese@regione.fvg.it o la referente Ires per il corso qualizza.m@iresfvg.org.

La partecipazione al corso è completamente gratuita perché realizzata nell’ambito del progetto Pipol cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del Por.