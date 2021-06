L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine, organizza il seminario online “Il Project-Financing: strumento di sviluppo del business. Analisi generale e ruolo del professionista”. L’appuntamento formativo è in programma martedì 8 giugno dalle 15.00 alle 17.00 in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 2 crediti formativi.

Il Project Financing è un metodo di finanziamento per la realizzazione di opere tramite la loro gestione e presuppone il coinvolgimento di soggetti e finanziatori privati. Si tratta di uno strumento utilizzato per finanziare sia investimenti privati sia investimenti pubblici. Il finanziamento si basa sulla validità economica e finanziaria del progetto che deve essere potenzialmente in grado di generare flussi di cassa positivi, sufficienti a coprire in tempi adeguati il capitale investito. Oltre al valore tecnico ed economico del progetto, il Project Financing è anche basato sulla corretta distribuzione contrattuale dei rischi tra i diversi soggetti coinvolti piuttosto che sull’autonoma capacità di indebitamento dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

In questo contesto particolare importanza riveste la figura del commercialista che oltre agli elementi meramente finanziari, svolge il ruolo di gestione e coordinamento dei diversi aspetti di cui si compone la finanza di progetto, dall’allocazione dei rischi alla gestione delle società di progetto.

Obiettivo del webinar è dunque offrire una panoramica sul Project Financing fornendo ai professionisti che si occupano di finanza di progetto gli strumenti teorici e operativi per approcciare questa articolata materia. La prima parte del seminario traccerà una panoramica di mercato del Project Financing analizzando le problematiche e le best practice nel mercato italiano, nonché le opportunità per gli studi professionali. La seconda parte del seminario entrerà nello specifico dello strumento della finanza di progetto con approfondimenti sulla normativa di riferimento, sulle finalità e sulla struttura, oltre che sulla procedura di asseverazione e si concluderà con la presentazione di un business case e l’analisi di un piano di Project Financing.

Intervengono come relatori: Stefano Baroncini, Vicepresidente di Assintel, Associazione Nazionale delle Società ICT e Amministratore Unico di Atena Srl, Raffaele Costantini, Responsabile Tecnico PF Gruppo Chiurlo, e Alex Cignino, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Udine.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org